一年之中，聖誕節相信是最令人期待的節日，有伴侶的固然希望過得溫馨浪漫，無伴侶的一樣可以穿梭派對之中，不愁寂寞。對某一類人來說，聖誕的意義在於捕食，他們的嗅覺將變得特別靈敏，能夠輕易地從聚會中發現合適的獵物。

近日，澳洲知名約會網站Ashley Madison發表了一則有關聖誕節出軌的調查結果，數據顯示，上班族於公司舉辦的聖誕派對上出軌的機會率比往年有所提高，多半人偷情的首選對象是相熟同事，其次則為他人的配偶。

以往我們常被前人提醒「不要在公司亂搞男女關係」，看來這種想法已經不合時宜了！

像這樣的時間、人物、地點，說明了甚麼？報告所指，派對氣氛和酒精催化下，人們已不再滿足於純粹的擁抱和親吻，而是渴望進一步發生關係；另一方面，每到年底無論家庭或個人都容易出現較大的壓力和變化，令人不自覺產生一種要犒賞自己的衝動，因此聖誕派對便順理成章給予他們一個解放自我的藉口。

而選擇同事作為偷情對象的理由，除了因為日常較多接觸外，職場上出軌也有助排解工作壓力、緩和緊張情緒，亦能替無聊的公司派對增添幾分樂趣。當然，飲酒過量令人失去理智亦是導致出軌的「原因」之一，甚至有人厚顏地認為，在節慶期間出軌並不算真的出軌……

喔，別見怪！所以說，撒謊的最高境界，是要先將自己騙倒，才有能力把歪理當成真理。

而英國婚外情網站Illicit Encounters亦曾經做過相類似的調查，他們指出每年元旦過後首個星期一是最多人偷情的日子，因為不少家庭會於聖誕及新年期間為慶祝節日而產生磨擦，所以有些人便趁假期結束後首個上班日偷情鬆一鬆。

除此之外，網站更指出男人送聖誕禮物給妻子和情人也有等級之分，情人的禮物大多是首飾之類，價格比送妻子所得的實用性禮品高出12%...... 等等，不是說男人會因愧疚而對妻子更好的嗎？

這個調查就是要告訴你：別相信那些廢話！

從我對男女關係有意識開始，便已時常被提醒一年之中最不平安的日子就是平安夜，分別只在於小時候聽說的版本都是男人會先把女生灌醉，而這個年頭則變成了半推半就，甚至更直接的「你情我願」。

無可否認，這些調查確實有一定程度的參考價值，尤其當我們對彼此關係開始放任，失去危機意識之時。說實在，香港人每星期工時最少45句鐘，男男女女困在同一空間，要醞釀出好感絕對輕而易舉，當面對「忠誠」和「背叛」兩項選擇時，我便會想到儒學當中的「人禽之辨」；你以為自己是獵人嗎？丟失了仁義禮智，其實你只不過是把濫交當情趣的物種而已。

是犒賞自己、擊退沉悶，抑或釋放壓力，都不及一個「貪」字中肯。同事嘛，無非就是順手；被選中的，也別以為自己魅力過人，搞不好他只貪你最容易搭上。

這一年，我們看夠了那些「上得山多終遇虎」的例子，大概應該學懂「免費的最貴」這個硬道理。活到這個歲數，也該知道能夠束縛你的，並不是一段關係或者婚姻本身，而是面對失去時的頹唐，你永遠無法估計自己終將輸掉了甚麼。

無論你的對手是同事也好、朋友也好，當刻計算不到的代價，總有一天還是需要付清。相信我，上天早晚會讓你看得見因果。