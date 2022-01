面對出軌個案,我很少會跟當事人討論出軌的對與錯,因為以「婚外」方法解決「婚內」問題,除了方法不恰當,只會帶來傷害。面對婚內與婚外的拉力,思索一條殺傷力較少的出路,是出軌者更需要面對的事。

感情問題而來的傷,有兩個層面:

1) 感情破裂的情傷,被離棄的一方會痛得較深;

2) 處理不當導致更大災難,一個人較痛變為兩敗俱傷。

台灣男藝人出軌事件,再次證明出軌有兩個後果:深的傷害和很深的傷害。傷害之大,令本來是最親密的伴侶變成互相撕殺的敵人;眾人心中聲色藝才俱佳的帥哥,可以一鋪清袋,白馬王子成為過街老鼠。

面對妻子指控,男方曾以女方「懷孕逼婚」及「姻親問題」作反擊,企圖令人覺得她「都唔好得去邊」,也為自己塑造「受害者」的角色。當妻子來個show hand將他的行徑進一步披露,他最後才作出一個眾人都不覺得有歉意的道歉:「男人應該承擔所有責任」。他的論調與影壇大哥的「天下男人都會犯的錯」,實在異曲同工。錯,因為是男人;道歉,也因為是男人。將過錯及後果歸咎於「男人」這性別,是承認錯誤還是迴避錯誤?

愛因斯坦曾經說:我們不能夠用製造問題的想法去解決問題。(We cannot solve our problems with the same thinking when we created them.)

投射(Projection)是當人面對困難及焦慮時,其中一個潛意識防衞機制,主觀將屬於自己的一些不良思緒、動機或情感,賦予到別人身上,把自己的過錯歸咎於別的人或事,從而到一種解脫。防衞機制是童年生活累積而來的經驗和反應,方法愈原始,效果通常較差,副作用也較大。心理是健康抑或貧乏,與才學高低,沒有必然關係。

有人認為男藝人的個人事業,因為這次不忠事件而被摧毁,因此笑說:男人不要得罪女人,尤其是文筆了得的女人。但如果我們不以projection的角度理解這事,摧毀他的,並不是他太太,而是他自己。