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28/12/2021

王力宏事件：出軌被揭發後，將過錯歸咎於「男人」或對方，只會將自己推向懸崖邊！

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　　面對出軌個案，我很少會跟當事人討論出軌的對與錯，因為以「婚外」方法解決「婚內」問題，除了方法不恰當，只會帶來傷害。面對婚內與婚外的拉力，思索一條殺傷力較少的出路，是出軌者更需要面對的事。

 

　　感情問題而來的傷，有兩個層面：

 

　　1) 感情破裂的情傷，被離棄的一方會痛得較深；

　　2) 處理不當導致更大災難，一個人較痛變為兩敗俱傷。 

 

　　台灣男藝人出軌事件，再次證明出軌有兩個後果：深的傷害和很深的傷害。傷害之大，令本來是最親密的伴侶變成互相撕殺的敵人；眾人心中聲色藝才俱佳的帥哥，可以一鋪清袋，白馬王子成為過街老鼠。

 

　　面對妻子指控，男方曾以女方「懷孕逼婚」及「姻親問題」作反擊，企圖令人覺得她「都唔好得去邊」，也為自己塑造「受害者」的角色。當妻子來個show hand將他的行徑進一步披露，他最後才作出一個眾人都不覺得有歉意的道歉：「男人應該承擔所有責任」。他的論調與影壇大哥的「天下男人都會犯的錯」，實在異曲同工。錯，因為是男人；道歉，也因為是男人。將過錯及後果歸咎於「男人」這性別，是承認錯誤還是迴避錯誤？

 

　　愛因斯坦曾經說：我們不能夠用製造問題的想法去解決問題。(We cannot solve our problems with the same thinking when we created them.) 

 

　　投射(Projection)是當人面對困難及焦慮時，其中一個潛意識防衞機制，主觀將屬於自己的一些不良思緒、動機或情感，賦予到別人身上，把自己的過錯歸咎於別的人或事，從而到一種解脫。防衞機制是童年生活累積而來的經驗和反應，方法愈原始，效果通常較差，副作用也較大。心理是健康抑或貧乏，與才學高低，沒有必然關係。

 

 　有人認為男藝人的個人事業，因為這次不忠事件而被摧毁，因此笑說：男人不要得罪女人，尤其是文筆了得的女人。但如果我們不以projection的角度理解這事，摧毀他的，並不是他太太，而是他自己。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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