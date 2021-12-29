對比起一切都在被動狀態的2020，過去這一年，你們還好嗎？

這一年令我感受至深的，非關愛情，而是我們心靈深處最實質、影響最深遠的精神健康。困在香港太久，更令人明白自由的可貴，我們可以做的，是珍惜時間去做自己喜歡的事情；於是，「找尋自我」便成為了大眾喜歡的課題。

#不與別人比較

過往主張離開comfort zone的人們，今年似乎更加活躍，常常提醒大家拾回初心，不要背棄夢想。那邊廂，沒找到新方向的人，留在原地一動不動，忽然便顯得不夠積極了。對他們來說，周遭都是突破界限的氛圍，他們不好意思說自己只想「躺平」，只想輕輕鬆鬆迎接新的一天。

是「比較」的心態，令人經常處於惶恐不安。一向積極進取的，擔心自己未夠努力；選擇隨遇而安的，卻暗暗害怕落後於人。

這個世界有太多聲音說男人應怎樣，女人又要活成怎樣，勉強改變自己去迎合別人的價值觀，未必能夠使你變成更好的人，但卻一定會使你精神疲憊。適量的壓力，能夠轉化為動力；過多的壓力，則可以殺人於無形。

我想說的是，無論你天性傾向「挑戰」或「躺平」，只要你喜歡自己的生活模式就足夠，不必刻意運用你的影響力去說明超脫本我的好處，也不必泄氣到妄自菲薄懷疑人生。

誰說人生一定要按步就班？一定要活得精彩？也許世上沒有甚麼「一定要」達到或擁有，我們能夠做的，只是盡量令自己無悔。

#停止言語暴力

身邊有朋友受上司欺壓，最終患上程度不輕的焦慮症和抑鬱症，這件事情令我有種切膚之痛；原來傷害一個人，不必舞刀弄槍，我們日常的一言一行可能就足以催毀對方。

自從網路開放留言功能，世界有因為那些網民意見而變得更好嗎？或許有部份幸運兒能夠從中得到一些鼓勵，但若你不小心踏中地雷，那些攻擊性留言不單止把你罵慘，他們甚至巴不得將你碎屍萬段。

要怎樣去理解這種心態？不喜歡那個人，偏要關注對方的一舉一動，然後留下惡毒的字句，深怕對方沒受夠攻擊似的。明明可以選擇不聞不問、繞道而行，為甚麼會演變成群起口誅筆伐，務求將對方逼瘋，甚至殺人於無形。

回心一想，無論日常待人處事，或是作為網民角色，你和我其實都有能力遏止這種不良生態。

過去這兩三年間，難道我們還未吃夠苦嗎？世上沒有誰必然要對待你好，當對方選擇善良，請懷著感恩的心以誠相報。永遠謹記，我們要先學會愛自己、愛別人，才配得上被愛。

2022年，無論順逆，請帶著善念好好活著。