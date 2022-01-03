曖昧，那種「友達以上、戀人未滿」令人十分心癢的關係，容易讓人走入「前進卻懷疑，放棄不服氣」的忐忑：表白卻擔心失敗，連朋友也做不成；不表白卻擔心失去機會，最終大家只能是朋友。

「以前我覺得他跟我是朋友，但現在卻弄不清我們是甚麼關係？當初認識他時，我對他有點好感，但因為當時我和他也分別在拍拖，所以沒有跟他有發展的想法，那份對他的好感只放在心裏。數月前，我們的戀情分別不約而同的完結，我和他接觸愈來愈多。」她跟一位相識了數年的男性朋友，雙方關係在近這兩個月起了變化。

一個晚上，他突然摟著她，在她臉頰吻了一下。一星期後，她跟他上了一次床。

「我承認對他有好感，所以當他主動對我有身體接觸，甚至後來上床，我沒有抗拒。」她的身體，誠實地反映她內心想與他發展戀情的傾向。

「你是否喜歡我？」跟她上了兩次床後，她因為不能接受這個Friend變成Friends with Benefits(FWB)，終於按捺不住問他。

他頓了一會後說：「給點時間我想想。」他的回應不但沒有澄清她的疑問，還增加了她對這段關係的迷茫：他對我是愛，還是只想跟我做愛？

以前，她雖然對他有好感，卻很清楚彼此的關係是朋友；現在，雖然上過床，卻找不到愛的證據，弄不清究竟他視她為朋友，還是陪睡的朋友？

「沒有直接回答你的問題，是否也是給了你一個答案？」我問她。

如果他想跟她發展戀情，她的提問如同給他提供一個表白機會，但如果他想找FWB中性的Benefits，沒有正回應似是理所當然，因為坦白有可能令他失去「陪睡」的Benefit。

要澄清是否FWB不是難事，只要暫停Benefit，就能弄清對方是對你有興趣還是對你的身體有興趣？當然，這需要有足夠心理準備，幻想可能會被事實真相打破。

感情給人的混淆，有時像酒不醉人人自醉，以為別人給自己快樂，原來只是自己製造迷茫。