不論男女，都希望伴侶能夠經得起誘惑考驗，並以此作為對方愛自己的證明。

「如果你尊重我，就不會跟其他女人打情罵俏！」她在丈夫手機內看到他跟一位女生的對話訊息後，表達強烈的不滿。

「這女同事是公司新聘的，還未熟習環境，大家工作上對話多了，偶然也會說說笑，你無需那麼敏感！」他從她身上嗅到一陣醋味，希望可以安撫她。

「如果你對人沒有意思，拍照豈會貼得那麼近？」她從他手機找來新的指控。

「是她主動貼近我，難道要當人有病的立即彈開？現時很多人都會無聊隨處打卡，簡單一張相，不用想得這麼複雜！」他知道女人的疑心可以無限擴展，所以盡力將事情淡化。

「所有已婚者都應該與其他異性保持距離，避免誘惑。」她給他抛出這結論。雖然他沒有仔細消化她這句話的意思，也選擇沉默。沉默是否等如同意？他沒有去想，只知道沉默可以換來她不會繼續糾纏，就是一個好方法。

有人認為出軌除了是婚姻問題，也是個人的人品問題。經不起誘惑考驗的，通常會被認為定力不夠。其實誘惑找上門，是說明他有吸引力；受到的誘惑有多少，反映他的身價有多高。隱藏在內心的這種虛榮，令到不少人經不起誘惑。

「當有異性向你示好，即使你是已婚及當刻沒有出軌心，仍是會有點亦驚且喜。」他聽到我這話，點頭表示認同。男人可以拒絕女人，卻拒絕不到喜歡及欣賞自己的人。享受被喜歡，是人的自然本性，沒有性別之分。

「如果定力不夠，如何面對誘惑，免得出事？」我希望他的問題不是要為自己找個開脫。

「有句話說：跳避並不可恥，而且有用。無論你是甚麼人，都有責任保護自己及伴侶，當預計自己承受不了衝擊，提醒自己站遠一點，也是生活的智慧，就像那一晚你以沉默去回應太太的怒氣一樣。」他以笑聲回報我給他的回應。