每個女人對理想伴侶的標準都有不同，但她們對伴侶都有一個共同要求：我是他的唯一：唯一情感對象、唯一性愛對象。

「我有時在懷疑，他是否真的愛我？如果愛我，為何不想跟我親近，迴避和我做愛！口裏說愛但行為卻不一樣，是語言上的安撫還是欺騙？」當她談及過去一年的夫妻性關係，眼眶立即泛紅。

他們結婚只有年多，除了第一個月的性愛感覺較為良好，之後丈夫對做愛的投入度明顯下滑，次數下降至每個月一次。有人認為缺少性仍可愛，但她覺得缺乏性親密，夫妻的愛就有一種不充實缺完整的感覺。

「如果不是我給他壓力，可能連每個月做一次也沒有。這種要給壓力才有反應的做愛方式，像老師追學生交功課；如果繼續這樣下去，我們的關係會變成怎樣？」她以自嘲的語氣繼續說：「蜜月，甜蜜時間真的只有一個月。」

「太太以『交功課』來形容你對她的性反應，你有甚麼看法？」有一次我單獨問她丈夫。

兩個人睡在同一張床，他當然感受到她的不滿和關係上的隔膜。他沒有否定她的觀感，只是不知如何拆解，沉默遂成為他應對她的方法。

「現實的性生活比我想像的複雜得多，既要考慮大家心情，還要懂得刺激對方身體，有時又要營造氣感覺，也要兩個人在時間上配合，不能太快又不能太慢，當自己累時，已經不想做；即使做，也只應付了算數。」他以「交功課」的態度面對性愛，原來是對這個很多人都認為會「自然識、應該識」的課題，仍未習慣和掌握。看AV及自慰解決性慾，相對來說容易得多。

「你交的似乎是一份不合格的功課，親密關係沒有添分數之餘，夫妻距離感及太太失落感卻在增加，這樣的結果會怎樣影響你們的關係？」除了應付她，我希望他也為自己的婚姻想想。

做咗不等如做好，真心希望他能思索一下，想為自己編撰一份怎樣的性親密功課？