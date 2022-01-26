臨近農歷新年，免不了要做好被長輩親友關懷問候的心理準備，否則霎時之間很難好好交代自己的狀況……

尤其那些拍拖已久，卻又遲遲未打算成婚的情侶們，簡單一句：「幾時輪到你派利是？」，便足以令氣氛尷尬起來！

大概，作為女人最害怕兩種處境，其一是被已經不再深愛的男友求婚；其次是等了很久，卻還未等到男友開口求婚。每次被旁人問起何時結婚，總是有種蒼涼諷刺的感覺，婚姻這回事，不容我一個人作主吧！

你也曾有過這種想法嗎？相處愈久，愈發覺對方與自己心目中的終身伴侶有點差距，心裡慨歎假如自己仍然年輕，大可寬心分手尋找下一段戀情，但交往那麼多年，大家早已揮別青春，下一個真的會比他好嗎？誰又說得準；更何況，我們就連是否真的有下一個出現亦沒有十足把握。

「每逢生日或者節日，我便有種想逃跑的感覺，最怕他突然來一場浪漫求婚，到時候究竟要答應還是當場回絕，我真的沒有定案。我不是沒想過分手，但他一直待我算是比上不足，比下有餘，無緣無故提出分手，我會覺得自己變成了罪人。」女友人說，「跟他結婚也許沒有不好，只是我沒法說服自己投入愛他。」

用「食之無味，棄之可惜」來形容一段關係，的確有點涼薄，但當身處其中，你便會發現世上並沒有更貼切的字眼。但對於一直等待男友求婚的女人來說，就算如何「雞肋」，起碼都感受到自己被愛著，對婚姻也有自主權，相比起一直憧憬求婚結婚，卻經歷無數次失落，甚至懷疑自己不再被愛的可憐人兒，那種看不清將來的絕望，才是最折磨。

未有打算結婚的男人，心裡到底想甚麼？

向好處想，有些人希望自己先有穩定事業和經濟基礎；作為另一半，相信很容易便能夠分辨出這是理由抑或藉口。

也有些人愛上了Peter Pan那種長不大的男生，他們覺得婚姻大事離自己好遠好遠；作為另一半，大概也是很容易便能分辨出理由和藉口。

剩低那些，不就如那位女友人那樣，對一段關係開始退縮，卻又未腐壞到要即時處決，於是一拖再拖，惟望拖到對方不耐煩而自動棄權。作為另一半，我們其實早已心裡有數，只是妄想餘下那1%火花有能力把愛情重新燃起，未聽到他親口說出分手兩字，也不願相信愛情已死。

最終催婚成功，就算是守得雲開嗎？結婚目標總算達到了，但愛情呢？你的愛情有沒有回來？

近年經常聽到一句話：「我們以結婚的前提交往」，我起初確實覺得這些說話很矯情，然而看得多了那些步伐不同的情侶，才懂得矯情也有矯情的好處，至少讓我知道你曾經憧憬婚姻，只可惜來到今天那個對象已經不再是我。再賴著不走，就是我虧待我自己。

「幾時輪到你派利是？」

原諒我只能報以一個尷尬而不失禮貌的微笑。