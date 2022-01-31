自己的婚姻是否幸福，有時由看到別人的幸福開始。

「如果知道我們的關係會變成這樣，我就不會選擇結婚。看見姐姐和姐夫相處得如此融洽，自己和丈夫卻......有時會懷疑是自己命運不濟，還是我們根本性格不合，走在一起是個錯配？」當她愈是羨慕別人，就愈對自己的婚姻關係失去信心。

「如果彼此合不來，是否應該趁大家還年輕時早點分開？」這是她腦海裏經常浮起的問題，卻很少去思索「眼前的婚姻仍有大段路要走，可以怎樣重尋親密？」

「這世界真的有一個人，會完全適合自己嗎？我認為更重要的問題，是甚麼時候開始，有一道牆堵在你們中間，窒礙了兩個人的感情？」我希望她明白，如果沒有無緣無故的親密，也沒有無緣無故的隔閡。

「我也弄不清原因所在，只是當日復一日如常地生活作息，感情就像慢慢在磨蝕，味道漸漸沖淡。」她對我說。

不是兩個人一起生活就理所當然擁有幸福，關係觸礁，有時不是因為太多衝突，而是太少親近。感情的栽種，是要在平凡無奇的生活中，雙方都有共同意願，用心相連和相處。預防勝治療，很多人都知，卻不是每個人都懂和做。

明愛家庭服務的數據顯示，本地夫婦的共同活動率偏低，缺乏共同生活體驗及興趣，在疫情下，夫婦更加減少出外活動，雙方甚少討論和分享。婚姻中有「我、你、我們」三個元素，缺少「我們」的部份，關係就會在不知不覺中疏遠。為對婚姻關係增加親密感敏度，機構推出「婚姻體檢2.0」手機App，市民可自行檢視自己的婚姻健康，為親密關係把把脈。

和諧婚姻有兩種：一種是像童話故事一般，聽過以後就等待它出現；另一種是一步一腳印，在生活中慢慢創建。前者是幸運，後者是幸福。

時值新歲，祝願有情人在親密中嚐到幸福，愛惜身邊人，婚姻中執子之手，情色兼收。