14/02/2022
「我現在一個人，但我仍然相信愛情。」從4歲到78歲，關於愛情，我想說的是⋯⋯
在茫茫人海中，我們每天都會和無數人擦肩而過，那些看似生命的過客，似乎並沒有在我們腦中留下一席。有人說過，一見鍾情只是0.5秒的事，但卻不能保證後續的故事。
相遇與錯過，或許只是微妙的一瞬間，就連莎士比亞也曾用「甜蜜的痛苦」來形容愛情，但不認命的我們，依舊抱著對偶然遇見愛情的憧憬。DIVA Chanel 在此為大家送上一個關於相遇的故事，祝大家情人節快樂！
每個人都相遇的故事，不管你們的相遇是否有後續故事，都願你保持對愛情的憧憬，期待下一秒的事。而關於愛情，每個人都有自己的想像與解讀；而對於那些談得成，或是談不成的戀愛，誰又沒有過難忘的片刻。幾年前，在網上瘋傳的一條短片《是對手！是愛人啊！》找來了150位不同年齡的男男女女，談著自己所理解的愛情的模樣。受訪者從4歲到78歲，有的結婚了，有的還單身，有的卻歷經種種，有的卻還沒嚐過愛情的禁果。
他們並非兩性專家，但口中的那句對愛情最簡單的詮釋，卻讓人耐人尋味，不經意的直戳內心；或許是因為而這些話語背後，都是由酸甜的經歷所換來的。不管你的愛情是否修成正果，還是在不斷的錯過，希望他們對於愛情的詮釋，能讓你找到對愛情的一點憧憬。
關於相處
感情是兩個人的交流，不是你一個人的脫口秀。— 18歲男生
他不攔著你買包，你也別攔著他買鞋。— 21歲男生
不要因為談了戀愛就甚麼事都指望他去幫你做。— 24歲男生
有話直說，別以為你們心有靈犀。— 25歲男生
奪命連環Call不會讓他更想理你的。— 37歲男士
小作怡情，大作傷感情。— 41歲男士
翻舊帳，舊傷加新傷，就會兩敗俱傷。— 55歲男士
不要做中央空調。— 16歲女生
下班出去吃個飯很正常，但你要提前告訴她呀。— 45歲女士
別打壞脾氣留給最該珍惜的人。— 69歲女士
關於錯過
趕緊表白吧！畢業後就再也見不到他了。— 17歲男生
一定要和你愛的男人在一起，因為錢、車、房，過了二十年你也會有的。— 54歲男士
可愛和性感不只一種，希望你有欣賞能力。— 25歲女生
如果到了三十多歲，還沒有遇到自己喜歡的，那就繼續等下去。— 37歲女士
你是甚麼樣的人，到最後就會遇見甚麼樣的人。— 66歲女士
現在不牽手，等我沒了，你再想牽就難了。— 72歲女士
關於尊重
學歷高，就可以瞧不起人嗎？— 31歲男士
有台階就下吧。— 69歲男士
當你在審視她的身材，她也在審視你的人品。— 24歲女生
說謊最糟糕的部分是，你愛的人她相信了。— 39歲女士
自己挺著啤酒肚，還好意思嫌女人腰粗。— 43歲女士
關於心思
睡前給她講故事。— 4歲女孩
要誇她好看。— 7歲女孩
禮物直接送，別問要不要。— 21歲女生
對她的付出，說聲謝謝。— 73歲女士
我78歲了，還想收朵花。— 78歲女士
關於愛情
戀愛不要夾雜太多目的性，比如為了結婚。— 34歲男士
太計較的不是談戀愛，是做生意。— 46歲男士
去醫院，有老伴陪著，那比甚麼都好。— 68歲男士
實際上，愛，還是會讓你失望的。— 76歲男士
當一些雞毛蒜皮，她都願意和你分享的時候，潛台詞都是：我喜歡你。— 27歲女生
結婚是為了幸福，離婚也是。— 44歲女士
等你老了就會明白，年輕時擔心的很多事都不會發生。— 51歲女士
我現在一個人，但我仍然相信愛情。— 58歲女士
愈尖銳的問題，愈坦承地去談。— 77歲女士
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