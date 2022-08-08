有些未婚男人，想找一個女人結婚；找到一個女人結婚後，卻去找更多女人；找過不同的女人後離婚，仍弄不清自己是個怎樣的人。

由提及太太兩個月前決定離婚，他談到以往背著太太找SP偷食的性經驗：「我覺得用套與不用套的感覺很不同，『打真軍』不會隔著一層膜，興奮和刺激很多。」與SP上床，他連自身安全也不考慮，刺激快感的重要性蓋過一切。刺激與危險，有時如錢幣的兩面，這種不顧一切的豁出去，是另類的恐怖。

「與不認識的陌生人發生性行為，即使用安全套，很多人也不覺得安全，你更加不設防的與不同SP上床，對你自己和對你的婚姻，可曾想過會有甚麼傷害？」我竟然要與一個性經驗豐富的男人回顧及討論性行為的ABC：安全性行為。

「那時我與太太做愛，一直有用套，減低她受性病感染的可能。」他表面解釋有保護太太，但如果真有保護她的心，為何出軌？性行為有不同模式，為何偏選擇帶有嚴重傷害性的方法？他的出軌，除了婚姻被傷害，也在自我傷害。歪理與道理，通常不難分辨，只是不想正視。

「當你想到減低太太受性病感染的可能，反映你也知道不安全性行為的危險，為甚麼卻又讓自己冒這麼大的風險？」我問他。

他不諱言，能夠說服女生接受在沒有使用安全套下進行性行為，是一種很大的滿足感：自己有強大吸引力，令一個女生即使冒險，也願意跟自己做愛。

「性滿足是很主觀的感覺，是個人體會身心豐富的過程，你卻有點不顧一切的將自己置於一個危險位置，增加自我傷害的風險。這種行徑，與我心目中的性滿足，有點背道而馳的相違。」聽過我這話，他沉默了一刻。

很多不明白，是選擇不去明白；大部分的當局者迷，不是真的迷糊，而是不容許有坦誠的自我看清。我心在想：他結過婚，又離了婚，對婚姻的認識，可會多了一點？