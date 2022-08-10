最近有位大學同學辦婚禮，他把婚照上傳到社交平台沒多久，我的電話短訊突然響個不停。

「那位新娘……應該不是香港人吧！」

「怎麼搞的？她的樣子、髮型、婚紗、花球全部都很土。」

「他不是很挑剔的嗎？以前的女友都是美女，他為何會娶這個女人？女家很有錢嗎？」

短訊群組當中，就只有我一個畢業後仍舊與那位男同學保持聯絡，可以想像，其他人正等待著我如何「批評」新娘子，以便順勢向這對不知情的新婚夫婦揶揄一番。

「沒甚麼特別的，她人很好，個性隨和友善，要說家庭背景嗎？就是生於有教養的家庭吧！」我的訊息發出後，群組便沉靜下來，這答案顯然不切合他們眼中預設的負評。

的確，男同學出身於中產家庭，大學時期已很多女生都被他的貴公子氣質吸引著，要從中選個漂亮的來當女友又有何難？然而，那些漂亮的臉蛋即使表面上跟他很匹配，但實質上她們大部份也很清楚自己的優勢，以至常常懷著一種「我值得更好」的態度。而男同學也不笨，他老早把那些脾氣差的、嘴巴壞的、沒同理心、恃寵生嬌的女生攆走，無謂浪費雙方時間。

年紀漸大，他開始明白談戀愛不可能再像年輕時期那樣隨心；陸續浮現的人生課題，也不再是隨便找個伴侶吃喝散步就能迎刃而解。後來，他遇上了這位女生，個子小小的，心思很細膩，很懂得觀察別人的需要，他喜歡她的溫柔，她的聲線能夠安撫那些突如其來的無力感。即使她未必是人家眼中的標準美女，但那種親和力卻會教旁人愈看愈順眼。

小時候，每次聽到大人們把「戀愛對象」和「結婚對象」的條件分途羅列，都會滿腦疑問，結婚不就是戀愛延伸的嗎？長大後自然明白，不是每個人都會把婚姻看成談戀愛的最終目標。對某些人來說，追求可以是純粹出於覺得對方漂亮、身材好、可愛、有趣、可以一戰。到他們想安定下來，便開始計較對方會不會打掃做飯，照顧家庭；漂亮還重要嗎？漂亮固然好，卻總不能當飯吃。

滿足了人類需求金字塔的最底層，自然希望大家在心靈上能夠好好溝通。說到底，共度餘生的人，首要條件必然是能夠讓自己放輕鬆，就算偶然意見相左，但仍然能以尊重彼此作為相處基礎。在你面前，我只想做回最真誠的我，否則每晚與敵同眠，日子怎麼過？

想起某位天王級的香港藝人，再婚對象不是明星、模特兒，而是公司裏並肩作戰的夥伴。另一位舞台王者，他北上娶妻時大家也哄動過好一陣子。仔細想想，閱歷無數的他們，到最後無非想找個相處得輕鬆、自在的終身伴侶；你認為他們該有更好的選擇嗎？對他們來說，所謂最好大概就是眼前這種簡單寫意。

每個人都在找對的人，有時候誤以為符合所有條件便是對，卻從未感受過「相處起來毫不費力」、「只要你在身旁就很安心」是怎麼一回事。愛情可以很簡單，當你捨得放下條件和執著之後。