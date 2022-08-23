到餐廳吃午飯，才剛下單不久，他突然在身邊經過。

「這麼巧？」他主動打招呼，「不知吃甚麼，隨便來看看，想不到又遇上你。」

她寒暄幾句，侍應送上前菜及餐湯，他選了附近卡座。

「你們很有緣，」一起吃飯的女同事低聲跟她說，「你到哪裏都遇上他。」

「我也留意到，真的很神奇。」她點頭微笑。

「條件不差，可考慮。」她呼一口氣，繼續吃前菜。

下午外出見客，路過開滿花的公園，忍不住停下腳步打卡放 IG。開完會，沿路折返，竟然看見他在公園拍照。

「怎麼了？在這裏也遇上你？」她向他揮手。

「別人會誤會我跟蹤你，哈哈，」他傻笑幾聲，「剛巧在附近見客，聽說這裏很美，八卦來看一下。」

「我要回公司，你呢？」

「我也差不多，有時間嗎？附近有家網紅咖啡店。」

她看一看手表，點點頭，跟他到咖啡店小休後才雙雙回公司。

星期天，約了幾個好姐妹參加烘培班，幾個女生嘻嘻哈哈圍在一起聊天，直到課堂開始才安靜下來。

「今天很特別，平日都是女同學為主，今天來了個男同學，會做甜品的男士值得加分，各位同學給他掌聲鼓勵好不？」課堂開始前，老師先搞搞氣氛介紹班裏唯一男同學。

「是你？」沒想到烘培班也遇上他，她忍不住叫了出來。

「弟弟弄甜品哄女友，叫我陪他，結果他有事……」

難道真是上天安排？反正單身好幾年，她開始心動。課堂上很照顧他，完成甜品後齊齊拍照。

「快放上 IG，男生會加分的。」她催促他打開 IG，他得意忘形，不小心登陸了一個假賬號，「嗯？這個是你IG？」她認得這個賬號，是她頭號粉絲，每個 Post 都是第一個點讚。雖然沒私訊過，但日子久了印象深刻。

以為上天安排，原來是個跟蹤狂。她習慣每到一個地方都立即拍照打卡放 IG，難怪不停遇上，原來是他一直監視 IG 製造巧合。怎麼他會出現烘培班？想了又想，應該是上星期報名後出 Post，分享了烘培班的資料。

她沒有即是拆穿，假裝不以為然。那天之後，她改變習慣，隔天才打卡出 Post。午飯為了避開他，會用舊相及標註另一家餐廳誤導他。

原本開開心心打卡，結果幾乎引狼入室，世界有這種人真掃興。