最近她和同居男友吵得厲害，除了生活矛盾外，還有言語上的攻擊，讓她滿腔委屈。平日，除了要兼顧忙碌的工作，家裏大小事也由她一力處理，甚至是「上得大床」，因此，她自覺疲累得很。

「平時返屋企要做家務，仲要買餸煮飯俾佢，其實我都好攰，叫佢幫手又懶懶行，成個屋企好似得我一個咁！」她沒精打采的說。

向來只需懶在家裏，飯來張口的他當慣大爺，是不會懂女人的辛勞吧！

「有時返到去隨便煮下，佢又話我煮得唔好食，係『地獄廚神』，唉……我都攰架，邊可能屋企樣樣野都做到100分，我同佢講，佢仲鬧我宜家埋怨係咪情緒勒索佢！」

說出自己的想法，不過就是想「呻」幾句，期待對方能明白自己的苦衷，誰知道不被對方聽進耳中，更被標籤為「情緒勒索」，她的心瞬間沉了一沉。

聽說情緒勒索的定義是如此：

1. 勒索者向被勒索者強加壓力

2. 勒索者一言堂，被勒索者被迫立馬服從

3. 勒索者的言行，令被勒索者覺得內疚

4. 勒索者永遠是對的

噢，這個模式該是包括無理要求、高度施壓、徹底屈服呀！她現在可有要求些甚麼？說兩句便成了「勒索者」，真的有那麼誇張嗎？作為旁觀的我，看著她一直用心照顧他，還要接受大爺懶惰、予取予求的態度，誰都會累呀！

難道她的付出就不是付出，偶爾表達想法亦不可？！那他是不是該想想，自己拿甚麼來換，找個工人姐姐料理家務都得每月出糧呀，何況是7天24小時無償照顧他的她。嘿，那現在可有逼他吃飯、難為又威脅他分擔家務麼，讓他感覺被勒索了，所以生活上的倚賴、這個家他都沒份呀？！一味享福的人受不了對方的一言半句，真好笑！

是不是現在的人都敏感又自我，對方只要略為表達情緒，即動輒覺得是苛求、威嚇，兩人之間的關係不該是互信互諒，把心裏說話坦然說出口，學會溝通和接受麼？！生活上的小風波，期待對方理解，倒被硬說成是情緒勒索，這個詞會否太傷感情了！

「既然佢都唔appreciate，我下次都唔會做咁多！」

雖說付出不是要求回報，但希望能獲得對方的認同、讚許，亦是人之常情，為他付出，對他好是應份嗎？！