認識了一段日子，但對她的相貌仍然很陌生，天天戴口罩，就算早已認識的同事，因為沒有一同吃午飯，有時也要靠記憶回想對方相貌，何況是疫情下才入職的她？

無可否認，口罩的確有令人變好看的魔法，令平凡人平添幾分神秘感；更難能可貴的，口罩像面具一樣，有了屏障，人自然變得大膽。

戴著口罩的她活潑開朗，入職後很快引起他注意。因為不同部門，他不時借故過去，只為看一眼口罩女神。男人偷看女生一大弊病是很易忘形，忘記自己在偷望，她很快也察覺到他的存在。

體格魁梧的他，不是健身室常客，但手臂也幾乎撐破衣袖，完全滿足「大隻控」的她。又不是八十年代，女生等男生追的時代過了，她決定出手。始終戴上口罩，中伏機率高企，為免出手後才知投資錯誤，還是想法子先看其廬山真面目。

她跟蹤他，尾隨茶水間，可惜每次只看見他背影。他是個很講究衛生的人，總是躲到一角才拉開口罩，迅速呷一口茶便回到自己座位。她在男廁門外徘徊，企圖偷看他照鏡的樣子，最後還是失敗告終。這些奇怪舉動他都留意得到，就只差一個機緣，二人便可打開天窗。

公司節省人手，今晚又要加班到夜深，累得剩下半條人命的他下班，眼見升降機會快要關上，拔足飛奔衝進去，赫然發現口罩女神在內。

「不好意思，」他點點頭，「這麼晚？加班？」

她來不及回應，升降機突然漆黑一片沒反應。按鈕求救之際，升降機突然「轟」的一聲猛力搖了一下，嚇得她跌入他懷裏。

伸手不見五指，理應嚇破膽的她，竟然興奮莫名，順勢假裝粵語長片女主角上身，「嚇死人。」

「沒事的，沒事的。」她感受到他急速的呼吸，是假裝冷靜扮男子氣概？還是因為她的手「不小心」靠到他褲襠上的關係？

「不主動求救，你猜何時才有人來救我們？」她問。

「哈哈，」他乾笑幾聲，「不清楚。」

她手背有意無意掃過他有了反應的地方，他不敢亂動，萬一她突然叫非禮怎算？但她已整個人貼在胸前，她在釋出善意？升降機內一切停頓，連空氣流動的聲音也沒有，他的喘氣聲愈來愈大，心跳聲大得成了唯一配樂。

四張手已無法安分守己，不該碰到的地方幾乎都碰上了。他很想親一口，但戴著口罩怎親？正要脫去口罩時，突然有人敲打升降機門。

「請問內裏有沒有人？」是消防員，效率果然超快。

升降機內差點失守的人乖乖分開，消防員很快把二人救出。悶了一身汗，她信手脫去口罩抹汗。這一抹，把他埋藏多時的幻想統統抹去——他慶幸剛才甚麼也沒有發生，她還是戴口罩好看得多。寒暄幾句，各自回到自己世界，儘快忘記升降機內發生過的事。