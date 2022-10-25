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兩性關係

25/10/2022

破壞彼此關係的幼稚行為，你可有做過？這4大狀況，只會把他愈推愈遠

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　　情路是否順遂，當然不只在於外表、條件，自身的性格和情商也是關鍵因素。感情需得好好經營，破壞彼此關係的幼稚行為，你可有做過？早日檢討，以免無聲無色步向分手呀！

 

故意多番考驗對方

 

　　公主病的女生出名難纏，也特別愛玩試探，千方百計想盡不少事，要男友逐項做。就如偏要他花費不菲金錢買件禮物、山長水遠送上外賣、一句「要見」便要對方放下工作飛奔到面前、不順意即發脾氣，要對方哄……真是數著都覺得累呀！

 

　　不斷出題測試和考驗，才算是愛麼，殊不知卻讓對方感到無比壓力，深怕稍為不慎，又把女友惹怒了。這些所謂證明愛的方法，不過是滿足自己的自私慾望吧！

 

胡亂吃飛醋、積極查勤

 

　　情侶之間是該互相關注和著緊，但不合理的抓狂和胡亂吃醋，只會傷害彼此感情。正如有些人會要求對方以自己為中心、與異性朋友斷聯、和同事保持遙遠距離、眼神都不能亂轉，更甚是連約朋友都得連連報備、秒覆電話、短訊、發送聚會照片，或是即時FaceTime！這些誇張的要求，可沒少聽過呀！

 

　　疑心病患者不分男女，就是學不會信任對方，事無大小都要懷疑、查勤及質問，把自己搞得神經兮兮，亦令對方有如長期被監視，說散便散不遠矣！

 

為了鬥氣故意激對方

 

　　可曾做過些傻事，只是為了氣對方，博取關注？就如有些女生會於吵架時故意在男友面前與異性聯絡、和另一位約會、在Facebook、IG數落對方，甚至是自殘傷害自己……。如此激進無非是要故意賭氣，讓男友緊張或妒忌。

 

　　此等小學雞的行為，除了甚為不智，也是損人不利己，不要以為對方立馬回應即代表成功，他只會更為不滿呀。別低估鬥氣的殺傷力，反覆的報復只會讓大家關係惡化，積聚更多的矛盾和怒氣，感情再也難以修復。

 

向親友告狀，要別人評理

 

　　情侶間總有意見不合、鬧彆扭的時候，最怕是兩人間的事處理不了，卻偏愛把親朋戚友都拉進來當和事佬。然後相互間的情況、私人事都毫不客氣地抖出來，在眾人面前告狀，力數對方不是、公開千字文興師問罪、讓人評理，成為眾所周知的話題……真是讓彼此顏面掉盡呀！

 

　　找救兵，把親友都牽涉其中，是讓問題迎刃而解還是藉此向對方施壓？即使是吵架過後，雙方勉強和好，也未能確定是真的把問題解決，或是礙於旁人的干涉而妥協呀。面對相處上的狀況，兩人還是該成熟地處理，才不至於無路可退！

 

 

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