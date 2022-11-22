陌生大床一覺醒來，夜店遇上的女生遵守承諾，離開前在酒店床邊放下貼身私人物品。他有一個習慣，跟女生一夜情後，假如很滿意那次體驗，會要求留一件紀念品給自己。信手把作紀念擠進公事包，離開酒店直接上班。

老闆早上回來逐一捉人入房「照肺」，都是些芝麻綠豆的事，感覺既無聊又無辜；更無辜明明事不關已，也給他罵過狗血淋頭。

罵了一小時，老闆消了氣，叫秘書買一束鮮花親自送到府上，原來今早跟老闆娘吵架。送花道歉真老套，還要差使同事做私事，超討厭。秘書小姐預備出發之時，老闆突然另有工作安排，把重任交給未消氣的他。

他很討厭送花，大男人拿著鮮花走在街上渾身不自在。來到老闆家，應門的是老闆娘。一張網紅臉，有點假和千篇一律。身穿瑜珈褲，線條優美，老闆真幸福。

收了花仍面黑，果然跟老闆天生一樣，臨走前突然把他叫住。

「跟我來，替我做點事。」有錢人習慣指指點點，無可奈何下跟她走進睡房。

「剛才掉了一隻耳環到床下底，」女王啊！命令只下一半，要僕人猜？「你慢慢來。」話畢若無其事走到大廳滑手機。

他彎身看了又看，床下底甚麼也沒有，女王突然站在房門前說：「你可以拉開來看。」

一聲令下，惟有乖乖聽命拉開大床作地氈式搜索。女王接到來電，愈說愈激動，在睡房內的他聽到不該聽的內容。

「他大膽到趁我不在帶女人回家，若給我找到證據他死定了！」對方回了幾句，女王接著說：「我一定以牙還牙，我也可以隨便找個男人來報復。」

房間內的他腦袋閃出奇怪畫面——女王不由分寸走過來吻他，扯開他上衣，再把他推到床上盡情報復。愈想愈興奮，身體開始有反應。反正老闆超討厭，和老闆娘上床，也是一種報復，雙贏何樂而不為？愈想愈興奮，傻傻的跪在地上偷笑。

「找到了沒有？」女王在門外不耐煩地問，「找不到便算，反正不值錢。」

不值錢？他心裏吐了句粗話，不值錢何必大費周章？剛才老闆娘狂野的幻想立時煙消雲散。你不借我報復，那麼到我來！

「不好意思，找不到耳環，」他慢慢爬起身，「但找到 ……」

「怎麼了？」老闆娘皺著眉走進來，看見地上有條性感女裝內褲，失控對著電話大叫：「我找到證據了！」

犧牲昨晚的戰利品有點不捨，但成天插贓嫁禍借刀殺人，還是值得的。