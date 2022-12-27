步入這年的尾聲，朋友都相繼在社交平台寫下年終總結，這一年是事事如意，還是事倍功半，勞碌非常？除了工作、投資外，人生最重要的感情大事，可有稱心的結果？和他甜蜜共對更進一步、平穩相處謀劃未來，或是努力一場，回過頭來，依然兩手空空？！

W是我的好友，這年和男友感情高低起伏，年頭小倆口相處甚好，下半年卻急轉直下，最後還是領了張白卷。

「本來同佢傾緊今年買樓，以為大家會行前多一步，點知係空歡喜一場，一句性格唔夾就咁結束。」她嘆了口氣：「見住身邊嘅朋友，訂婚、結婚，而我就要重頭嚟過，真係跑輸哂……。」

與男友拍拖近2年的她，一直一心一意，視對方為結婚對象，處處以他為先，多番遷就，落力支持，期待能和他有個美好的結果。她說過只要男友求婚，無論有沒有鑽戒、浪漫場景、財力或物業，她都毫不在意，能跟這個男人一起才是她想要的。正當大家提及將來，才發現價值觀、未來觀有差，最後還是步向分手。

看著身邊朋友關係穩定，一雙一對的走到人生下一步，她不由得心生羨慕，怎麼努力過後還是沒有結果？甚麼時候能輪到自己？

「我諗就好似以前讀書個陣，考試之前努力溫書，點知一打開份卷，題題都唔太OK，但照做啦，寫啲野先有機會嘛。無A唔緊要，只要唔放棄，至少會合格掛！」我若有所思的說。

「落力寫一大篇，諗住都會中幾個point，最後都係fail，哈！」她苦笑的說。

「有時就係唔岩讀，轉科咪轉科囉！」

感情並不是付出便能有回報，有太多因素是我們無法控制的，回復單身不一定等如落後，我想每個人都有各自的「人生時間表」，在工作、愛情上有不同的進程吧。

年頭努力，年尾分手，確會讓人份外失落，感覺時間就此白白花掉，甚麼都沒剩……。往後回想起這一年，形容詞只有「失望」和「唏噓」麼？！然而看不到前路的關係，更要let go and move on。

年終了，今年的愛情成績單若是滿分、合格，自然高興，要是交白卷需重考亦不要氣餒，「越讀越差」不如轉換跑道、換個情人，也許會迎來新轉機吧！