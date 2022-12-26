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26/12/2022

感情的傷口，令聖誕成為一個沒有平安、也不值得慶祝的日子？

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    「聖誔節，只希望真的可以有平安夜。」疫情緩和，當眾人都雀躍討論今年聖誔的慶祝安排時，他也在想今年聖誕如何度過。不同的，是在他臉上絲毫看不到有節日的歡欣感覺。


　　「如果可以沖淡人對某些特別日子的感覺，未嘗不是好事。」他緩緩繼續說：「我也想太太對聖誕的感覺不要太濃烈，不然的話，唉……」內心的擔憂令他連話都說不下去。


　　他知道特別節日容易令人有回憶，因此他更不想聖誔的來臨，因為他維持了一年的婚外情，就是在去年的聖誕日被太太識破。太太嚷著要離婚，他即時陷入婚姻危機，苦苦懇求了兩個月，太太才放下分開的想法。


　　結束了婚外情，太太放下了離婚想法，以為雨過天清，但往後的日子原來並不易過。太太情緒起伏不定，經常舊事從提，日常生活中的鷄毛蒜皮小事、電視劇的情節，都可以轉化為投訴及揶揄他的材料。覺得被監察、感到不被信任的不正常感覺，彷彿成了他的日常。出軌後重建婚姻，他雖然有心理準備面對過程中的起伏不定，但感覺上仍是希望這段時間愈短愈好。


　　「我在兩年前的聖誔前後開始婚外情，維持了一年後被太太揭破。聖誕節，真是一個很特別的日子。」他自嘲聖誔給他的樂極生悲。聖誕節，標誌著他對婚姻背叛的開始，也提醒著太太是發現被最深愛的人狠狠插刀至重傷的時刻。


　　聖誔節對他而言是沉重的，是他看到一個連自己也不想看見的自己，想忘記一段不能忘記的不堪。他形容整件事是緣於自己在情感上失控。


　　「情感失控，可能是某一階段的情況，但未去到失控前，有否想過要制約自己，避免自主演變成不由自主的處境？」我想他明白自主與失控仿如錢幣的兩面，不是一面倒。


　　以前聖誕節，他一直有著平安，只是沒有察覺不懂珍惜，反而視為平淡乏味，繼而在外尋歡樂找新鮮。


　　誰偷走了他的平安？人在失去後才學珍惜，總是令人惋惜。

 

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