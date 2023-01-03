回顧，像是一個自我敲問的過程。

「有人說：如果夫妻沒有性，出軌機會很高。但一直以來，我和太太有固定性生活，而且感覺不差，所以問題應該不是因為性。」這是他第一次坐下來認真檢視自己的感情問題。

已婚五年的他，有過兩段短暫的婚外情，一個是以前公司同事，另一個是在dating app認識的女網友，兩段婚外情同樣都是維持了約三個月就結束。

「幸好沒有被太太發現，否則後果嚴重，但即使沒有揭穿，如果弄不清問題所在，難保沒有下一次。」相比那些認為「出軌是天下男人都會犯的錯」的男人，他的態度少了一份自欺，令我對他多了一分尊重。

「兩段婚外情開始了不久，我就刻意迴避對方，然後結束了。可能是我覺得對太太仍然有感情，不想傷害她，但如果我對她有感情，為何又會在外……」看來，他面對的不只是感情上的忐忑，連言與行上的自我觀感，也充滿矛盾。

「出軌，除了因為愛對方愛得不夠，也可能是愛自己愛得不夠。」他聽了我的話後，有點一頭霧水。

「你怎樣形容自己出軌時的情緒和生活？」我問他。

「時而忐忑、時而心驚、時而內疚，盤算怎樣隱瞞，同時又擔心如果隱瞞不了被揭發怎麼辦？」他回答說。

「一個懂得愛自己、珍惜自己的人，應該不會讓自己墮入這種既不安又自責的生活狀況。」我希望他明白，情緒在向他說話。

有人認為，只要男人對另一半有愛，他就不會出軌，這只是事情的一面。較易被忽略的一面，是「懂得愛自己」的男人，才不會輕易出軌。因為他知道不忠需要付出很大代價，也帶來很大傷害，所以他會約束自己，不會在出軌這事上冒險，這是對自己的保護和尊重。

決定一個男人會否出軌，除了他對伴侶的愛，還取決於他對自己的愛。

由經驗回顧到展望未來，在婚姻與出軌的課題上，他察覺仍有不少空間有待他去審視和調較。