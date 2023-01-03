晚飯過後，港鐵站分手前，她突然一問：「是不是該付服務費？」

拍拖要付服務費？一陣寒意打從腳尖飆上頭頂，中伏……

聖誕過後到新年，同事為慶祝佳節而煩惱，和婚後變胖的「幸福肥」一樣，他也想一嘗「幸福煩」的味道，偏偏他無憂無慮，被同事戲謔純種單身狗。

想擺脫「貴族」血統不是一時三刻的事。走到旺角街上，頭頂有很多粉紅色小光管，找個臨時女伴不是難事。但他不是想要肉體上的關係，只想有人陪逛街吃飯消遣，不急於那件事。

「#PTGF」還流行不流行？上 IG 搜尋，的確吸引。回家夜闌人靜，享受完右手之歡後仍心養難耐，再去 IG 看一下，隨便的私訊問問細節，大多伏味濃不划算。忽發奇想，與其花錢買服務，何不收錢提供服務？

看一下「#PTBF」，怎麼都離題萬丈？比較貼題的可能是幾支按摩棒。開一個新賬號，上載幾張自以為性感不露面自拍照。很快，收到幾段私訊。可惜都是揶揄他，不是笑他沒身材就是說是否很醜樣子也沒有，更甚叫他冬天宅在家「湊孫」好了。

假期過後第一天上班，辦公室少了三份一同事，原來很多人請大假去旅行，假期過後一片寂靜。差不多一點，平日一起吃飯的同事放大假，才發現自己人緣很一般，天天一起吃飯只是「飯腳」，連放大假事前也沒說一聲。

百無聊賴，打開自己「PTBF」賬號，發多幾張自拍照，希望能吸引到客人摸上門。

「有沒有約人？」她突然走過來，「對面街開了家新店，沒人肯陪我，有沒有興趣？」

「嗯。」他微笑點頭。女同事平日偶爾也會跟他閒聊幾句，也是「飯腳」一員，順理成章齊齊到新店共進午餐。

「味道還可以，但份量……」餐廳內她略帶尷尬的說。

「哈哈，連女孩子也覺不夠，何況是我？」他失笑，看一下手表，「還有時間，不如到後面街買炸雞？」她叫好。

新一年，竟然有這種小確幸，他感受到人生滿希望。

「晚上有空嗎？不如一起吃晚飯？」三點三，收到她短訊。

「又有新餐廳？」

「不是，如果你想我可以上網搜一下。」

純種單身狗，新年過後竟然有女同事主動出擊，最意外是費用全免，她堅持請客。晚飯過後，港鐵站分手前，她突然一問：「是不是該付服務費？」

「吓？」他張大口，服務費？原來上了賊船，她收費的？「也是……多少呢？」

「你作主。」她垂頭低聲地說，簡直是勒索，還要是海鮮價，沒法子只好乖乖把錢包內的現金掏出。

「甚麼？」她嚇了一跳，「不是我付錢嗎？我下午看了你那個 IG ……」 以為新一年可以得償所願告別單身狗，原來得償所願是當了「PTBF」。

「假如……」他吸一口氣，鼓起勇勇氣問：「假如一場誤會，我們可不可以來真的？」

她的頭比剛才垂得更低，下一秒會不會撞落地？她沒有作聲轉身走進港鐵站裏，可以不可以？還沒回答啊！