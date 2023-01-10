熟悉的房間和床單，雖然分手快兩年，偶爾還有聯絡，見面地方就在這張曾經睡過的大床。由拍拖、幾乎同居、分手變約炮，他們都覺得順理成章，反正大家單身，兩個成年人有何不可？

大汗淋漓叭在床上，每次完事後他老是迅速入睡。拍拖時她最不滿這一刻，她期待完事後有溫柔的對話，結果每每換來陣陣鼻鼾聲。有趣的是，分手後反而平和得多，可能沒有期望，得到身體想要的就夠。

今晚他沒有秒速入睡，把臉貼在床單上用力吸一口氣，氣味感覺怪怪的。

「轉了新公司還好嗎？」見他還沒睡，她主動跟他聊天。

「嗯，」他呼出長氣，「還好，老闆脾氣比較好。」他舊老闆出名臭脾氣。

「說反話？」

「分手後連我何時說真話也不會分？」

「好的，那麼我放心了。」分手後只維持炮友關係，突然的慰問，差點令他萌起復合念頭，「後日你生日，有沒有約人？」

「約我？」他撐起上半身，「想給我驚喜？」

「驚喜？」她頓了片刻，「都算是驚喜，你一直期待的，約你吃午飯。」

那晚以後，他腦海一直浮現「驚喜」和「一直期待」兩句說話，愈想愈興奮，舊情人果然最知我心。

生日那天早上，在公司坐立不安，到底會有甚麼「一直期待」的「驚喜」？她訂了公司附近的餐廳和他吃午飯慶祝生日，沒甚麼特別，分手後她們有為對方慶生。

「你說的驚喜不會只是一餐午飯吧？」飯後他忍不住問。

「當然不只這個，帶我去你公司。」她含羞答答地說，看來他一直期待的畫面終於出現。

來到公司門前，拉她到後樓梯親了一下。

「怎麼了？」她輕輕推開，「這裏？」

「你知我一直想在公司那個，但公司有人，我怕——」

「進去再說。」

「這麼大膽？」她主動提出，他也不好意思說不。問題來了，該帶她到公司哪個角落行事？苦惱之際，老闆突然出現跟她打招呼。

「已混熟了？」老闆問。

「朋友，認識佷久，」她鬆髮肩，跟老闆走了。

原來「一直期待」是大家做同事，這是從前拍拖時他的願望，可以一起上下班天天見，但分手後又是另一回事。

「提提你，老闆不知道我和你拍過拖。」這是溫馨提示還是警告？公司很快傳來小道消息，老闆把她的小情人召到公司當秘書。回想前幾天她大床上的氣味，怎麼和剛才老闆的香水味很相似？難道……