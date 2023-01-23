「結婚日子久了，性生活的質素是否必然下滑？」已婚六年多的他問。

「關鍵在於你認為好的性生活質素是甚麼？如果質素是指因新鮮感而來的刺激感，幾可肯定性生活的質素會褪色，甚至由褪色逐漸變成空白。」我對他說。

「這似是我現時的情況，我和太太的做愛次數，初婚時是一星期兩、三次，到現在兩、三星期才一次，更試過一個月才有一次。這是否就是七年之癢？」他頗在意做愛的次數，卻又控制不了做愛意欲的下滑。

有人指婚姻美滿期在婚後六至十年會告一段落，有統計顯示離婚夫婦的婚齡中位數是七年，就是大家常說的「七年之癢」。

「你認為性生活乏味是因為七年之癢，但有婚姻專家指夫妻在性生活由彼此探索到了解熟悉，約需七年時間。七年，可以由認識到乏味，也可以是因為認識了解而更懂得找趣味。」大腦是最重要的性器官，what you see cannot be unseen，眼界會決定你看見的東西。

「但一個人望得久，失去新觧感，甚麼辦？」他跟很多男士相似，慣以視覺感官引發性慾。

「你在現時自己的居所住了十年，對單位內的環境設計早已看到沒有新鮮感，你會因此厭倦回家嗎？」

「那又不會，有時疲倦更想早點回家。」他開始明白激情、感情、恩情和生活處境會同時影響關係、個人感覺和反應。

從視覺、嗅覺和觸覺，我給了他一些促進性愛的建議：

1） 外表修飾的視覺吸引：適度修飾保持儀容外表，是對自己及對方的重視，亦可延長性吸引力的expiry date；要謹記：為悦己者容，無性別之分。

2） 加強嗅覺刺激：人對氣味很敏感，可選擇雙方喜歡的香水或香薰，促進放鬆及引發性慾。

3） 全方位身體觸覺：身體各部份（頭、臉、頸、肩、胸、腹、背、臀、腿……）都可能是敏感點，有待彼此發掘，提升性趣和性興奮。

性器官，不只在胯下的地方。乏味還是趣味，並非是非題，而是選擇題。

新春伊始，祝願各位有情人和伴侶身心皆健，情色兼收。