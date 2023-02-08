  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

08/02/2023

人妻的咒怨：本來美好的生活被婚姻摧毁了，不望白頭到老，只想你先行一步？

#兩性關係 #愛情 #夫妻
  • 收藏文章

　　在書店閒晃，視線被幾個歪歪斜斜的紅字吸引過去，定神一看……《老公怎麼還不去死》這書名把我嚇著。

 

　　翻閱序言，內裏提及一宗發生於日本的命案，被毆打致死的是79歲的丈夫，行兇者是70歲的妻子。在其50載的婚姻關係中，男方曾經有婚外情，當時妻子選擇忍氣吞聲，但在數十年後，男的以為事過境遷，竟把妻子當成交心的老朋友，遂將當年與第三者的甜蜜事宜逐一傾訴。

 

　　忍了數十年還不夠嗎？不忍了，妻子把積怨一下子爆發到丈夫身上，活活將他毆斃。我們一生當中總有過些極度憤怒時候，甚至會閃過一個念頭，如果行兇後不用坐牢，真的很想手刃仇人；偏偏，那位妻子最大的仇人就是自己的丈夫！

 

　　還有一個有趣的點子，在當地的搜尋引擎輸入「老公」，接下來按搜尋次數最多而顯視的預測查詢字串（search predictions）是「去死」，而輸入「老婆」呢？得到的字串是「禮物」，多麼諷刺！

 

　　書裏提及了好幾對夫婦個案，內容大致就是很多怨偶在婚姻裏頭遇上的問題，莫說像序言那種把愛割讓出去的婚外情，就算沒其他女人瓜分丈夫，那男人無論存在或不存在亦只會惹來惱怒。就例如你提前叮囑他調動工作時間去配合孩子的入學面試，但他卻毫不在意，最終拋下一句「臨急臨忙請不到假」就爽約了，到底是誰把可以預早辦妥的事情變成「臨急臨忙」？

 

　　男人眼中，就小事一宗而已，搞不弄妻子為何鬧脾氣。他的缺席令你很不爽，達不到父母同時面試的要求也令孩子失掉分數；假如他在，卻又完全不上心，只像展示品般呆坐著，難保你不會更憤怒！

 

　　最常發生的狀況，在家裏，他會吃你煮的飯菜，會換上你洗好的衣服，會問你開瓶器放在哪兒，他明明存在，但卻從不會幫忙任何家事。兩個人都有工作，你下班後要去補習託管中心領回孩子，回家後要煮飯洗衫，飯後洗碗晾衣服，還要顧孩子的功課和默書。男人呢？他很專注，卻了吃飯外便專注打電玩直至零晨2時，白天上班打瞌睡就瞎說工作很累。

 

　　最可笑的是甚麼？一開始你沒有特別渴望生育的念頭，然而他說他喜歡小孩，他說他覺得有孩子的家很美滿。你相信了，以為這樣一個家會很美滿，沒錯吧！他的確過得很幸福，活在煉獄的你成就了他的幸福。

 

　　最沮喪時，你很想他能幫上忙，敲敲腦袋，才記起是誰害你這麼沮喪；任何事情都一個人扛，有丈夫等於無丈夫……日復日持續著的無聲吶喊，令人心理不平衡。

 

　　既然諸多不滿，為何還不離婚？你以為她沒想過嗎？那可不是「東家唔打打西家」的崗位，年齡、財政狀況、雙方家庭因素、子女的身心發展等等，無一不影響著她的決定。

 

　　可以走的話，她又怎會留下來「鬥長命」？

 

　　這是很多女性單方面的心聲，男人聽了大抵會覺得百辭莫辯。沒關係的，就算你早知道妻子帶孩子、顧家事很辛苦，會幫忙的早就幫了，不幫忙的說再多也徒然，大爺根本就沒放心上，所以嘛…… 你恨我一輩子我也不痛不癢。

 

　　無怨不成夫妻，許多人的所謂白頭到老，底蘊裏都是相愛相殺。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

你可能感興趣

最新文章

Video

作者

放大顯示
名廚煮場
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk