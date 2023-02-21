「起床了？快梳洗一起吃早餐，不然要遲到了。」他在大廳團團轉，為她預備早餐。期待已久的畫面終於出現，實在不捨得為一隻不明來歷的耳環壞了好事，「快點吃，吃完開車送你回家更衣才上班。」

昨晚興之所至跟他回家，沒有帶上班替換的衣服，還是他想得比較周到，免同事閒言閒語。

「原來在這裏。」睡房內他收拾床鋪，發現地上的耳環。她假裝聽不到，繼續吃早餐。

「今天我不跟你吃午飯。」開車回公司途中他若無其事地說。

「老闆又捉你午飯開會？」

「不是，替朋友做點小事而已。」

六時正，他走過來溫柔一笑，跟同事拍拖的好處是天天有人接下班。跳上他的坐駕，發現後座放了幾件乾洗完的衣服。

「下午替朋友到洗衣店取的，她剛巧有事沒空，明天趕著要——」

「女裝來的……」

「是啊，待會交收後我們才吃晚飯。」

物主原來是他的前度，分手半年怎麼還有聯絡？替她到洗衣店取衣服還要提供送貨服務，會不會太貼心？她在車上等沒有下車，只見二人談笑甚歡，說了幾句，他突然想起甚麼跑上車，打開軚盤旁的抽屜，取出今早床邊的那隻耳環，原來是他前度的！怎會落在床邊？他們還有那個？

驚魂未定，前度竟然跳上後座，他沒有徵得她同意，竟邀前度一起吃晚飯。

「不介意吧？我來做電燈泡。」前度比電燈泡更耀眼的笑容，教她不好意思說不。

為人大方不斤斤計較是他優點，也是迷倒她的一大優點，只是沒料到大方到這地方。分手不是該斬釘截鐵？分手後做回朋友這光環，原來不能出現在自己另一半身上。

周日拍拖逛街，她買了好幾條男裝內褲。女友買內褲給自己，男人一般很享受這種被私有化的成就感。沒料到晚飯後送她回家，新買的內褲竟然跟她齊齊下車，到底買給誰？她爸爸是大胖子，要穿 XXL 不是她手上的 L，她只有一個妹妹，買男裝內褲幹甚麼？

她沒有說明內褲買給誰，留白讓他胡思亂想。她要他知道，好人還好人，有些會令另一半誤會的事，最好不要做。要知道，和前度的社交距離是一生一世的！