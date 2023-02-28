「今早上班途中，你知不知道我遇到誰？」公司閨蜜跑過來跟她「開心 Share」，她搖搖頭，「二人男子組合性上癮那個！」

「童年偶像！」想當年她是歌迷，「在哪裏？」

「樓下，他做了跟車送貨！」瞪大眼懷疑閨蜜眼花，「九成像樣，超帥，真想和 他『上癮』。」

「變態！」她瞇起眼。

「『上癮』和一池死水二選一你要哪個？不能『Why Not Both』。」

她真的認真想了又想，和男友長期一池死水，但泛濫的話又會不會受不了？雖是閨蜜，太私人的事還是不好意思透露，鬆鬆肩假裝去洗手間甩身。

回來時走廊上遇見老闆，聊了幾句公事，老闆很滿意，輕拍她肩膀打氣。

「你給老闆的右手碰你？」閨蜜又跑到座位聊天，公司真多閒人。

「有問題？」她輕皺眉。

「我見過老闆在房內那個。」閨蜜壓低聲線說。

「吓？」她嚇一跳，「你怎會見到？」

「老闆房門沒緊閉，門縫中看見，超噁心。」

「他離婚不久，可能——」

「可能前老闆娘就是受不了，所以才離婚。」一個會在公司那個的已婚男人，是不是需求很大？還是純粹貪圖刺激？最初自覺很無聊，怎麼關心這些青春期才關心的話題？但想著想著，又覺得外表衣冠楚楚，暗地裏略帶下流的男人很吸引。

今晚又到男友家過夜，就真的只是過夜，如常甚麼也沒發生。躺在床上，男友在旁呼呼入睡，曾經懷疑過，男友其實是不是「姐妹」，借她過橋掩飾？怎麼可以冷感到床上也有社交距離？

想到性上癮的兒時偶像，想到會在公司那個的老闆，面有點赤熱，她喜歡這種羞恥帶來的心跳。

第二天早上，閨蜜傳來 Whatsapp 短訊，又說發現老闆偷偷在房間那個。不知怎的，她的臉火速紅了，坐立不安。「上癮」和一池死水，身體反應告訴她，答案是前者。可惜她沒有出軌的勇氣，也沒有分手的動力，只能在一池死水中幻想和無邊的等待。

午飯時間，和閨蜜擠進升降機，原老闆已站在另一角落。不消半秒，閨蜜探頭過來耳語：「老闆又那個了！」升降機裏那個？會不會太變態？

「這麼多人也……」她偷偷瞄了一眼，老闆的右手尾指已鑽入鼻孔。

「看到了？他可以一天那個幾次。」閨蜜壓著喉嚨說。

原來「那個」是指挖鼻……一切幻想煙消雲散，她情願男人在公司「那個」，而不是眼前「這個」。