出軌的原因通常有兩類：好性與好勝；前者追求下半身需要，後者滿足上半身渴求。

「起初見她失戀後悶悶不樂耿耿於懷，作為同事只想給她一點支持和安慰，真的沒有預期事情會發展到……」他跟很多出軌者對出軌行為的理解很相似，不是處心積累的有計劃行動「

「那次跟她一起午膳，她提及失戀的經歷，突然間哭起來。當時我有點不知所措，想盡辦法去安慰她。自始，我們的關係拉近了很多，我彷彿成了她的樹窿。」他認為自己的婚外情，始於女同事的失戀。

女人的眼淚，本是一種傷心的表達，男人看在眼裏，就變成呈現雄風的機會。愈見到別人的脆弱，愈有機會表現自己的強大。漸漸地，他被那個流淚給他看見的女人套住，由起初上班時間的接觸到下班後的頻密私訊，由言語交流到後來的身體接觸以至上床。上了床以後，曖昧友情轉化為婚外情，一切不是預計之內，卻是有跡可尋。

人有時會為了眼中一個精彩的形象而打拼，於是就發現會遇上很多所謂「無心插柳」的「桃花運」，給自己一個盡情表演的機會。愈沒有周詳計劃，愈是隨緣隨意地發揮，成就了他口中「沒有預期」的結果。

「除了因為同情而給予她支持，你在這段婚外關係可有找到甚麼滿足感？」他想了很久，也沒有回答我問題，因為連他自己也弄不清，送出的安慰，是「有意識的雪中送炭」還是「潛意識地自我滿足」？

「觸動你的是一個因為受了情傷而流淚的女人，那你如何看待正經歷情傷、現時每天在流淚的太太？」我的問題帶來輔導室內另一次寂靜。畢竟，因為一個本來認為是「不太重要」的女人而傷害了一個「重要」的女人、因為給別人療傷而給自己制造傷害，情與理上的確不易解說。

愈想成為某種人，極有可能最終成為不是自己期望的那種人。很多人認為這是生命的諷刺，更多時只是自我度身訂造的諷刺。