上集提到香港時鐘酒店的各種趣事，相信大家仍未「夠喉」！今集繼續聽聽這門生意背後的秘聞！到底13間主題房中最不受歡迎的是哪一間？原來偷情也有「熱門時段」、傳說中的Sugar Daddy是酒店常客？作為負責人，如何保障客人的私隱問題？年輕人的「第一次」在哪裡發生？今集再次請來情趣酒店「聖地HOLY HOLIES」的負責人Percy和大家一一分享！







聖地

地址：佐敦德興街10號寶來大廈 5樓

電話：6293 8880

網址：https://holyholies.com.hk/



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Credits

Photograph／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi