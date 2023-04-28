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28/04/2023

職場性騷擾個案分享！女下屬跟蹤男上司？男男洗手間偷拍？地下情變性騷擾？即睇HR高層點拆局！辭職可逃避責任？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

　　上集和大家分享了一些有關職場性騷擾的資訊，今集繼續請來曾任多個大機構的前人力資源主管Paul Choi，同大家分享更多職場性騷擾個案！大家還記得一家上市公司的周年晚會上，曾出現一個涉及性騷擾意味的遊戲嗎？在這樣的情況，究竟誰要負上責任？在公司日常，其實也有不少性騷擾個案，狂send短訊、玩跟蹤，最離譜還有……對於這些情況，究竟HR點拆局？隨著侵犯者辭職事情就完結？今次請嘉賓繼續分享！

 

 

Readmore：

職場性騷擾原來好普遍！唔只男騷擾女，仲可以男男、下屬騷擾上司！受害人舉報有咩顧慮？公司點判斷誰是誰非？原來咁做已構成性騷擾！

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Credits
Photograph／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li
Video／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li
Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

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