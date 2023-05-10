人們都說：「辦法總比困難多」。

可能是我消極，覺得人生的難題總是以一波未平，一波又起的姿態出現。有甚麼方法可以盡快把一個問題處理掉？如果「放棄」也算是種辦法，它可能是個最便捷、最舒適的選擇。例如離開工作不如意的崗位、告別沒養份的酒肉朋友、換掉接收不良的網絡供應商等等。

然而，婚姻呢？

新婚才半年，M卻意外發現丈夫於婚前曾經有過第三者。丈夫推搪說，那是很久以前的事，並發誓婚後並無異心。

「他說當時對方採取主動，但不到三個月已經分了手，可信嗎？我們從相戀至結婚大概4年，最壞的估計可以是第一年便開始出軌，拖拉到婚前才分開。又，是不是短暫逢場作戲就代表活該被原諒？然而，他說反正一切都過去了，不應再追究。他說一直最愛的就只有我，可信嗎？」M說，「以前我對他是百分百信任，可惜都被他親手毀掉……」

很同情M，丈夫拋下一句「已經是婚前的事」，她彷彿就連生氣的權利都被禠奪。情況就像是，她本該為發現丈夫不忠而暴怒，然而把心頭的刀拔出來，卻發現那個位置的血一早流乾。明明還在痛，但丈夫卻瞎說危險期已過、皮膚都癒合了，你就別再揭瘡疤。

那邊廂，男人可能正在鬆一口氣，雖然終究還是被拆穿了，但可幸的是能瞞得到圓婚之後，以他熟知M的個性，理科腦袋的她絕不會一哭二鬧，最好的處理方法是由得她自行消化，反正時間會沖淡一切。

「如果還未結婚，起碼我尚有權選擇分手或原諒，我也可以押後婚期考慮清楚。但時機已過，若我現在為一件結束了的破事而離婚，好像也說不過去。最可怕的，是我對他已失去了信任，不知怎麼面對他。」

換個角度，如你所願給你在出軌的當刻發現，或是結婚前揭發，你真的會死心分手，將男人拱手相讓？抑或你也不甘心就此放手，你會想給他一次機會，會原諒當時那個他？

既然沒辦法回到那個時間點，惟有專注開解這刻的自己，聆聽自己怎麼看待婚姻。

曾經聽過一個故事，有位智者問一對夫婦，如何你們家的車子壞了會怎辦？「當然是把它修理好，直至不能再維修才會換掉」男人秒速作答。如果告訴你這一輩子都不能更換其他車呢？「那麼我一定會做妥日常保養，小心駕駛，避免不必要的意外，盡量令它歷久常新。」

婚姻就是這麼一回事，本該是你人生中對於愛情最後的、唯一的選擇。

我們不是不能大義凜然說一句寧枉勿縱，但既然當初選定這個人共渡餘生，必然相信他是個可以安心放在身旁、能夠共同生活的伴侶；如此重要的人，在我們一生當中可能沒多少個。趁仍然相愛，不如嘗試重新建立信心，把那有毛病的婚姻好好治理一番吧！直到某一刻你發覺怎麼修都修不好，內心的聲音自然會催促你早日離開。

畢竟，人是我們自己挑選的，就算好與壞，都必須為自己的選擇而負責。

還有挽救的餘地，請儘管挽救！無論最終結果如何，我們起碼對得起自己，也對得起愛情。願賭服輸，才是婚姻背後的真理。