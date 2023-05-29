「唉，你不覺得衰，我也覺得醜！我一直以為只有那些年輕人或不懂世故的學生哥才會那麼愚蠢的被騙和被勒索，想不到……你這年紀……」她氣得像說不出話來。

一個晚上，他突然向太太自爆「在網上裸聊」。當然，自爆不是由於心中有愧所以坦誠，而是因為收到勒索而恐慌。為免事情揭穿後更難收拾，他選擇向太太自首投案。他抱著「錯就要認，打就企定」的心態，即使被太太罵他色盲（好色到盲目），他都只是低頭微聲回應：Sorry，是我錯。

他說了多次「一時衝動，是我錯」，仍難平息太太疑惑，畢竟他參與裸聊已經半年，一時衝動似乎欠缺理據，不能說服太太之餘，亦難以拔掉她心中的那根刺。

「他寧願望著鏡頭跟一個女人赤裸，也不選擇和我有真真正正身體接觸的做愛，難道我真的這麼不濟，沒有吸引力，令他如此厭惡？」怒氣背後，太太積壓著擔心和焦慮。當女人對男人的忠誠操守表示失望，很多時除了指責對方，還會懷疑自己。

「裸聊跟我和太太做愛，感覺很不同。」有一次他向我談及裸聊中的體會。

「那女生表示很想看我的身體，又說看見我身體和性器官就會興奮，然後她自摸，自己心裏有一種莫名快感。我和太太做愛，永遠是我提出要求，而她像是滿足我需要。」他小心翼翼的指出，雖然鏡頭裏沒有真正接觸到對方身軀，但被需要的渴望、有能力吸引對方的自豪感已被填滿。

太太視裸聊為出軌，是好色和貪慾，但在這個時代，有些人出軌是因為心中無助及熱情的流失。當對自己感覺和伴侶關係愈來愈模糊，就想抓住點東西或感覺。一個女人，即使是假意或是偽裝，都可以令男人腦海裏有無限遐想，在情慾裏找到的自身存在感，短時間內全被心理帶動的身理興奮所填滿，哪有空間再思考和分辨熟真熟假！

男人是下半身的動物，是因為上半身投了降。