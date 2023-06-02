你知道嗎？原來剛剛過去的5月28日是「國際自慰日」！點解國際自慰日的由來，會與前美國總統克林頓有關？談到自慰，在現今社會可謂平常不過，也是正常生理需要，但原來在18世紀，自慰曾被視作不正常行為，當時社會更有聲音指自慰的人會惡病纏身！為了避免自慰，他們會盡方式抑壓慾望，不少你估唔到的方法都出齊！令人心寒！今時今日，世界改變了，自慰變成私密歡愉的方式，自慰究竟有幾普遍？幾耐自慰一次算正常？即刻聽專家講！

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Credits

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Oscar Wong