「人家投訴你由頭到尾沒有參與，甚麼也沒有做啊！」幾乎整個辦公室也聽到老闆和她吵架，平日老闆拍枱沒人敢哼半句，她竟然秒速喝住老闆。

「要拍過去拍！叫我過去幫手，你知道人家怎樣說？」她吊高噪子模仿另一部門主管：「我不會分配工作給你，公司明明說讓我們多請一人，如今食言，隨便調派一個臨時工過來，你坐一邊準時下班可以了。」

「誰跟你說？」老闆頓了半秒。

「就是向你投訴我那個，第一天你調我過去時說的。」

老闆房內突然沉默一片，半分鐘後老闆關上門，看來是安慰她。他倆關係一直是公司茶餘飯後話題，曾經是老闆小情人，當時她在人前還留老闆一點面子，仿如賢內助。

有傳半年前分了手，她當時情緒一度低落，大家以為會辭職一走了之，不知怎的不消一星期，好像變了另一個人強勢回歸，強勢到老闆也忌她三分。同事間猜測會不會懷了老闆小孩？但時間慢慢過去，她的黃蜂腰仍然健在，難道有甚麼把柄？

大約五分鐘左右，她推開門走出來，臨行前舉起手機，向老闆展示了甚麼。老闆沒有作聲，她關上門，露出勝利者的微笑回到自己辦公桌。她手上難道是傳聞中的話柄？坐在遠處的他一直緊盯著她，除了好奇，也因為他倆剛剛展開地下情。

因為和老闆之前的關係，她選擇低調處理新戀情，免得老闆報復留難他，影響他前途。今天她心情大好，主動提出到時鐘酒店。

時鐘酒店房間簡陋，她卻表現雀躍自拍了幾張性感照。

「我們也拍一張。」她突然坐在他大腿上，整個人靠到他胸前舉起手機要求合照。

「這個⋯⋯」還沒脫清光，只是一對情人熱密的合照，背景也只是一幅普通白色窗簾，拒絕的話怕掃她興壞了之後好事，他識趣配合，「好了，我待不下去了。」

話畢把她壓在床上，信手把她的手機放在床頭櫃上，開始該開始的事。正當打得火熱，她突然伸手拿起手機，嘗試拍下二人戰況。機警的他立即抱著她成功避開鏡頭，借機拿去手機甩到地上，完成快將完成的事。

女人愛打卡他明箇中道理，但上床也打卡他有點不安，難道傳聞中老闆的把柄，就是他們當日的床照？趁她扁扁嘴拾回手機之際，火速穿回長褲。他一直渴望感受拍床照的興奮，沒料到換來膽戰心驚的下場。有個愛拍床照的另一半，該怎樣處理？他不想分手後有床照留在她手上，免得後患無窮。