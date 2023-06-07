從網路上看到一位人妻的求助個案，她指出因為經濟問題，所以丈夫要求她在「買樓」與「生孩子」之間二擇其一。

這顯然不是香港獨有的社會現象，就如鄰近的台灣和日本，也有一大群既付不起房貸，亦沒能力生養的社畜。正因如此，少子化、人口老化等問題才會令當地政府束手無策。

一個想生，一個不想生，這樣的組合屢見不鮮，最聰明的做法，固然是先於拍拖之初協調好，才決定要不要繼續走下去。只可惜，人心總是多變，就算起初「隨你喜歡」，但後來心態改變了，其中一方變成「極渴望」或「極抗拒」，兩人的命運，或會因而被徹底改寫。

妻子在文中說，她婚前有提及過自己很渴望生小孩，丈夫當時亦不反對，但她家人確實有向男方施壓，希望他買得起樓讓妻子有安穩生活。及後丈夫開始表露對生孩子的猶豫，與其說讓妻子二擇其一，但基於男性尊嚴，他還是傾向完成妻子外家所要求的置業大計。言下之意，即是丈夫心底裏經已暗暗否決了生育方案。

然而，妻子太渴望生小孩，在她眼中，無兒無女的話，就算住進多大的房子也不會快樂，她甚至考慮過離婚，趁尚有條件，好去為將來的孩子另覓新爸。讀到這裏，我弄明白了。妻子雖說自己仍然深愛丈夫，才向網民討教，但明顯地，她愛自己、成全自己的慾望，還是遠遠大於鍾愛對方。所謂討教，只不過希望藉別人的認同來減低愧疚感。

比起捨棄自己的執念、比起嘗試兼職或換個工作多掙點錢、比起先買樓再看看有否餘裕生孩子，離婚真的來得比較容易嗎？換個角度，如果丈夫不育，這會男人是否從根源開始經已失去了他的利用價值？

尚未計算…… 即使丈夫答應生一個孩子，難保妻子後來不會覺得兩個小孩互相陪伴才算完美。這邊廂要滿足外家的置業要求，那邊廂又被妻子脅逼生小孩，他的一生就被你們搓圓撳扁，不累麼？

有時候我倒羨慕這一類從不肯屈就的人，當大部份人天性都帶點優柔寡斷、猶豫不決時，他們總是很清楚知道自己要的是甚麼，目標明確，非黑即白，不會存在令人費解的灰色地帶。我們太習慣每下一個決定前，都要先考慮別人的感受，他們卻選擇忠於自己的心聲，總好過勉強達成別人的期望，自己卻藏住無盡的後悔和抱怨。

要是沒有任何一方願意妥協，那麼離婚確實是最理想的解決方法，錯就錯在你們都不夠愛對方，無法愛到為對方犧牲自己、委屈自己，無法不惜一切去挽留婚姻。往後的人生，你有你找個有能力滿足你們一家所有渴求的男人，他有他找個低慾望、少要求多體諒的賢妻；放過彼此，才能成就彼此。

毋須惋惜，這只是千千萬萬個曾經同步，但後來各有軌跡的婚姻事故。