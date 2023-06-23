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23/06/2023

今期探討性偏向、性變態！繩縛、SM可以去到幾激？鍾意黑絲係咪戀物癖？易服癖多屬已婚男！伴侶撞破點收科？

#兩性關係 #愛情 #日本 #糭 #歌舞伎 #戀愛 #中文大學 #端午節 #關係 #Sex Tips #情趣 #戀物癖 #男女關係 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #性偏向 #易服癖 #繩縛藝術
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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

　　在剛過去的端午節，大家有吃糭嗎？俗語有話「紥到成隻糭咁」，聯想到在性方面，也有和綑綁有關的性偏向，就是近年愈來愈流行的日本繩縛藝術（Shibari）！原來繩縛本來是武士捉賊用，後期更演化成日本歌舞伎的元素之一，繼而聯繫到性偏向。說到性偏向，大家也會想起BDSM，原來當中都有分程度，激起來有人會向伴侶潑小便，甚至戀糞！此外，今期也來探討戀物癖、易服癖，究竟怎樣辨別一個人是否有戀物癖？易服癖竟然是已婚男居多？被伴侶撞破結果怎樣？有請專家一一解答！

 

 

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與性相關的行業你識幾多？由學術研究講到情色刊物、Phone Sex到AV女優！為研究將性事展露人前你願意嗎？這本情色雜誌學英文一流？

 

Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Tsoi, Celia Li

Video／Ronald Chang, Ashley Tsoi, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi

 

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