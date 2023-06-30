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30/06/2023

放臭屁！襪帶撠住！仲會噴奶？性事蝦碌尷尬位大分享！原來陰道都會「放屁」？撞破男伴睇AV、自慰如何神逆轉老尷場面？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

　　常常幻想一場完美的性愛，結果卻老是不像預期？其實性愛途中出現尷尬場面，極之平常！相信不少女士都曾在性愛過程中放屁，但其實這種現象並不是真的放屁，而是叫Fanny Farts「陰吹」，做瑜伽時都會出現！對男士來說，為伴侶「除Bra」可說是人生其中一個難題，若遇上矯形內衣，更可能慘過玩IQ題！此外，性愛中女士「噴奶」的情況又是如何解釋？你又有沒動試過被人撞破床事？今集和大家討論性愛場面的各式尷尬事，或許會引起你不少共鳴！

 

 

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Credits

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

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