她拿著文件走到閒著滑手機的男同事身旁，男同事沒有理會，指一指旁邊的文件櫃，她放下文件後保持儀態轉身離去。整個過程坐在不遠處的他看在眼裏，和她有過一秒眼神交集，才剛來上班的他尷尬地回頭專心工作。

午飯後老闆把幾個同事叫進會議室開會，他乖乖的坐在一旁專心聆聽。大約半小時後散會——除了她給老闆叫住，商討其他工作安排。不知過了多久，他走過茶水間，聽到剛開完會的她和幾個女同事聊天。

「超無聊，把我留下來其實只為製造獨處時間，都說老闆暗戀我。」語氣一點也感受不到她不耐煩，反覺沾沾自喜，「他結了婚，去年聖誕派對大家也見過老闆娘，跟我有點像樣，當然我比她年輕和瘦，老闆喜歡我也合理。」

他入職時間尚淺，不知道老闆娘長怎麼樣，假如像她的話，其實很一般。

第二天早上，幾個男同事圍在一起聊天，他剛回來順道打招呼，原來正在談論那位女同事。

「聽說老闆對她有意。」他隨便答句，隨即引來一陣笑聲。

「你小心她啊！」昨天不理她的那個男同事拍拍他肩膀，「我擔心你不自覺做了觀音兵。」然後又是笑聲作結，今次笑得更厲害。

一頭霧水，到洗水間解手。路經女廁，門口放了黃色小心地滑告示牌，看來剛打掃過。才剛轉入男廁，她突然從廁格彈出，二人同時後退一步。

「呀！」她先聲奪人高八度尖叫，「你怎會衝進來？」

「甚麼？」他瞪大眼，「這裏男廁啊！」

「我明明問了有沒有人才進來的，死變態！」

「男廁有沒有人你也不能進來，何況你剛才問關我甚麼事？」突然變色狼令他火起。

「昨天偷望我也算了，今天竟跟蹤我進洗手間？」他「吓」了一聲，她已擦肩而過衝出去。不消一會，跟蹤她進洗手間消息已傳遍整個辦公室，奇怪的是竟然沒有人責怪他。為了這件事，他悶悶不樂了一個早上。

「新同事，」午飯前，男同事走過來低聲地說，「全公司男同事也喜歡她，我明白你的心意。」

「不是，」他緊張澄清，「明明那是男廁——」

「冷靜冷靜，我們也不知她哪來的自信，覺得全公司男同事包括老闆也喜歡她，放心！沒有人相信你會跟蹤她進洗手間這麼變態。」看來男同事冷待她是有原因的。

撥開雲霧心情總算平伏過來，經此一著，他連望也不敢望她，跟她的社交距離最好是世界最遙遠的距離。

下班約了朋友在公司樓下等，冤家路窄遇上萬人迷女同事，沒料到她竟然走過來道歉。

「對不起誤會了你，我不知你原來是Gay的，我明白我這類女生很受同志歡迎，但也要控制一下自己的表達方式。」一個華麗轉身，她已不知所終。

朋友下個月結婚見個面派請帖，突然變了他男朋友，今早撲滅了的怒火瞬間又燒起來，這女人的腦袋怎樣構造的？