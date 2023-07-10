性生活的滿足與焦慮如一個錢幣的兩面，見到的一面跟另外一面，全不一樣。

「聽過一些關於計算做愛次數的法則，說是將年齡的十位數乘以9，例如：30歲，就是3x9等如27，做愛次數是每兩星期有七次；這法則正確的嗎？」已婚15年的他問。

他今年45歲，根據這標準，4x9等如36，做愛的次數應該是每三星期有六次，即平均每星期兩次。他跟太太現時的性行為次數是大概每星期一次，有時甚至兩星期才有一次，按照所述的計算方法，他在標準以下。

「這計算方法指出，性慾和年齡的高低有逆向關連，年輕時性慾較旺盛，是一個普遍現象的論述，但每對夫婦的關係都是獨特，不適合隨便找個標準來對號入座。」我對他說。

「我都知年紀漸大性慾下降，特別是這幾年身體情況不像以往，有時會……」他欲言又止的繼續說：「有時不是每次都能夠順利做到。」有感性能力不及以前，他坦言自己對性多了焦慮。

「是不是女人不太明白男人情況？抑或是當女人進入所謂狼虎之年，對性的要求愈來愈大？」原來太太曾經以那個「九的法則」向他暗示在做愛次數上要加一把勁。「有否需要看醫生？」「聽過有一種叫『瑪卡』的保健品對男人有幫助，要不要試試？」……一些原是出於關心的提議，聽進他耳內都是刺耳催逼的聲音，但自感不如的感覺又令他心中有話卻吐不出來。

「其實我不是太介意做愛次數，不過近兩年覺得他常迴避和我有身體接觸與做愛，我想知發生了甚麼事？是他身體狀況出了問題？還是他對我感覺變了？」在一次夫婦傾談中，太太表達了她介意的不是做愛次數減少，而是愛的質素改變。

由做愛談到愛，夫婦兩人同時表示像有舒了口悶氣的感覺，起碼不會再跌入以往那種「一個追、一個避」傷神費力的遊戲。

和諧性生活有兩個條件：1) 向對方赤裸身體；2) 向對方坦示內心。