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04/08/2023

性病一定唔關你事？全球每年新增個案有咁多億！固定伴侶、身體無異常、口交都有機會中招！邊種最難察覺？邊種潛伏10年？

#兩性關係 #愛情 #癌症 #性病 #性教育 #戀愛 #性愛 #關係 #HPV #Sex Tips #Love Philosophy #愛滋病 #子宮頸癌 #情趣 #男女關係 #疱疹 #椰菜花 #性病檢查 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #喉癌 #HIV #性病濕疣 #滴蟲 #梅毒 #淋病 #披衣菌
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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

　　談到性病，相信不少人第一個發反應是「唔關我事」！其實性病問題絕對不能忽視，因為只要一次無做足安全措施，就有機會染上性病！究竟除了我們熟悉的淋病、梅毒、疱疹等，還有甚麼較少人知或較難察覺的性病？是不是有固定性伴侶，就不會染上性病？某種性病的潛伏期更會長達10年？原來「HPV」不只和女性子宮頸癌有關，男性都會患上HPV相關癌症！今集就等專家拆解種種性病迷思！

 

 

Readmore：

今集講性別認同！男女性別以外仲有They / Them！哪些名人明星選擇跨性別？性別焦慮可以殺死人？

有所不知月經冷知識、荒謬禁忌！被困月經屋係咩滋味？邊個靠食經血延年益壽？月經期間行房有甚麼要注意？

 

Credits

Photograph／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video Editing／Crystal Kwok

 

 

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