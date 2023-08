14/08/2023

Me Time VS We Time:以Me Time方法避免衝突,夫妻關係真的能變好嗎?

婚姻關係中的夫婦衝突,像炒菜時的鑊鏟與鑊邊,沒有可能不碰撞。 「我覺得近來與太太的相處情況有些改善,起碼大家的拗撬和爭吵次數比以前減少。」他承認自己是個很怕面對衝突的人,當覺得跟太太磨擦的情況減少,他內心多一了份輕鬆自在。 「我現在多了Me Time時間,逢星期日及假期,會自己出去釣魚。可能是因為我多了時間放空,自己心情輕鬆之餘,兩個人見面時間少了,爭吵時間也隨之減少。」他以爭吵時間及次數作為量度關係的KPI。 他曾經提及,太太其中一個不滿是覺得他對家庭參與、對她的關心程度,相比初婚時,一直下降。明明是太太不滿We Time不足,他卻以增加Me Time去解決。聽過他處理衝突的「秘訣」,我由先前為他開心轉為擔心,因為他的應對方法,有點像小學時聽過的「掩耳盜鈴」故事。 「太太的情況,是否真的如你說,因為大家見面少了,她的心情也改善了?」我問他。 「我沒有正面問過她,不過……兩個人爭吵少了,應該會……會輕鬆點吧,不是嗎?」他的說話語氣開始有點不肯定。 「有時婚姻關係最令人擔心的,不是兩人有太多衝突,而是兩人不再有衝突。當對伴侶的行徑沒甚反應,又或已經不再牽動情緒時,那才是最值得擔心的事。」我希望他留意,當衝突原因不曾解決,過往表達的不滿現在不再聽到,未必是值得欣喜和放心的事。 有時,男人會有像小孩般的簡單和任性,尤其在他認為是最可信的女人面前,總覺很多問題總是沒大不了。即使覺得有問題,也會像小孩一般,問題由母親來扛。所以很多太太常會有一種感覺,身邊那個男人,總是像長不大。 很多關係的破裂,常是因為小衝突不斷累積,到一發不可收拾時,才後悔當初的任性,但在這世上,沒有人有責任給你無止境的包容。有些行為過錯,加上時機錯過,就會成為抱憾。

