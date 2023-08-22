曖昧讓感情充滿朦朧美，也令想走前一步的人感到委屈。

男友人B多年來從不缺女伴，卻也沒為一個女人定下來。每當關係步入穩定之時，他便會興致缺缺，轉身離開。他坦言只喜歡追求或曖昧的感覺，而當中的新鮮和快感正好滿足他的需要。既然身邊有愛搞曖昧的人，我自然要了解他的獨有想法！

曖昧好處1：「成本低，付出少，就是easy」

對於只喜歡搞曖昧的人來說，確是有不少好處，而成本低正是它「引人入勝」的地方。B豪不諱言的說，他沉迷曖昧那種若有似無，得到又得不到的感覺，讓他份外心癢。比起真正的追求對方，曖昧指的是一種氛圍，可能是每天的噓寒問暖、三幾句甜言蜜語、最多是「交足戲」，演出一副含情脈脈的模樣，再給對方畫畫大餅，讓她對這段關係或將來有所期待，基本上已能令她輕易落搭，意亂情迷的一頭栽進去呀！

而更好的是，在這階段都不用送上甚麼禮物、說上任何承諾，只需要付出很少，便能嘗嘗有如戀愛的關係、不同程度上的親密接觸，得到可不少！論時間或成本都是很低，手法亦簡單，同時間漁翁撒網，招呼幾位都不是難事呀！

曖昧好處2：「唔需要太多責任，唔想玩就閃」

不少玩家視曖昧為樂此不疲的遊戲，有趣、開心、有得著，卻無需有多少責任，聽起來都划算吧！眾所周知，曖昧是有戀愛的感覺，卻沒有實際的確認，即兩個人看似有共識，但真正關係並不是情侶，那就尋開心時找你，厭倦時轉身閃人，斷聯不用交代，隨時見異思遷找下位，因為「名不正言不順」，也就無法怪對方。B也直言，他喜歡曖昧的地方是因為結束時，只需要直接逃避，不帶一絲手尾！

難得一段關係可以撇開「認真」、「責任」兩字，盡情地尋開心，kill time，卻無需肩負太多或「上身」，男人又怎會say No？！B身邊有些同道中人，是渣男，更是已婚男士，一直喜歡和不同女生搞曖昧，步步試探，哄她們上當，做男女朋友間親密的事，最後卻用一句「我們一直只係曖昧啫」來無聲無色地結束，讓人難以追究！

容易尋找對象，輕鬆地尋開心，成本低，責任少，難怪總有群人樂於曖昧到底！