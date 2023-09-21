21/09/2023
10大出軌先兆逐個數！宅男突然外向兼嗜好多多？有外遇性事唔一定減少？一東西最易看出破綻！發現伴侶出軌切忌做呢件事
上集和大家分享了關於出軌的迷思，今集分享情侶們最想知的10大出軌先兆！一切也是由伴侶開始投訴無私人空間開始？如果另一半本來喜歡宅在家，突然有新興趣變得外向；又或是手機不離手，都要小心！除了以上最明顯的徵兆，又有哪些不顯眼的位置可以看出破綻？說話方式、情緒，連內衣褲都關事？如果不幸真的發現伴侶出軌，又應該點做？即聽專家分享！
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Credits
Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi
Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi
Video Editing／Crystal Kwok
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