「Sorry，呢排要準備阿仔去英國讀書嘅事，嚟緊幾個月我會好忙，同你會少啲見，你暫時唔好搵我。」一個晚上，收到他傳來的訊息，她立即意識到是否兩個人的關係出現了問題？

她心中在想：跟他一起半年，見面時間一直不多，而且都是偷偷摸摸，現在再要「少啲見」，是甚麼意思？向我表示歉意抑或是間接表達想跟我疏遠？

她內心充滿掙扎，想向他問過明白，但又覺得自己沒有權利追究責任，因為她擁有的，本來就是一段見不得光，不是名正言順的感情。

很多人心目中的小三，是想搭上一個經濟條件優越的男人，從而提升自己生活水平。她從來沒有這個想法，只認為「兩個人相愛」才是感情關係的重點。相愛是感情的關鍵，這想法本身沒有錯，只是過於單純，尤其是你不知道對方是否真的如你所想的愛你。

「跟他發生關係後，他經常給我送禮物，後來我多次向他強調不需要作無謂花費。他曾想送我一條鑽石鏈，我都婉拒了。我希望他明白，我跟他一起是因為愛，不是因為金錢和財物。」她認為一個男人跟你發生關係後就豪爽的給你金錢禮物，是一個交換而不是愛。她覺得小三的身份已經有損尊嚴，所以一直堅持自己並非看重錢財，以挽救已經削弱了的自尊。

單純的愛，當然有機會令身邊的男人感動和感激，令他更加愛妳，但更多的男人是說多做少。出軌的男人有時寧願遇上一個愛錢而非愛他的女人，因為對一個有經濟能力的男人來說，用錢解決到的問題，煩惱會較少，而且他知道，一個不要你錢的女人，他要付出的可能會更多。

當對一個仍在婚姻中的男人投入愛，她只可以繼續傻傻地愛和癡癡地等，直至發現那股「單純的愛」不是每個男人都有資格去盛載，她才會清醒過來。

感情關係裏，愛得認真並沒有錯，但要避免受傷，必要弄清對方是否能給你想要的愛。