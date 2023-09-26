我，Nina，最近與一起數個月的男友分手。

要是你問我，這次分手痛嗎？我的答案是「痛，但不是因為和他分手，而是這幾個月，我失去了自己」。

女人總是很傻的認為，只要做足好女友的本份，便能擁有美好的結果。當個溫柔體貼、聽話的女人，多關心、遷就對方，很好吧。哪怕，他並不是個稱職的男友，從來只活在自己世界，對我很少關心、陪伴，我就如一個名為「女朋友」的襯托品，卻不多被注意。他有時間都會流連朋友聚會或party，每星期頂多攝一個兩三小時的dinner date和我見見面，每天加起來不過五個短訊。面對他的慣常冷落，心裏覺得很奇怪，情侶間不是該有溝通、分享，會正常拍拖、逛街麼，而我和他之間的相處少之又少，是weekend時見到他的數小時，才驚覺大家是lover呀，嘿！

儘管他沒有多理會自己，我還得自我說服，要給男人多些空間吧，女人要懂得體諒、包容，別埋怨或責怪。是的，這幾個月來，我都是一直接受這種模式，我只是一個等通知何時見面、排在他一眾好友之後的女朋友，而被ignore是每日日常，大家亦疏遠得很。

當他提出分手時：「你一直對我好好、好關心、好體諒我，但我都係唔想拍拖住！」那刻的我實在無言。

原以為已做得很好，總是忍耐和包容，卻迎來這樣的「被分手」！我是感到委屈，卻依舊沒有反擊，苦水只能往肚裏吞。他在這段情中，可有付出或努力過嗎？總是不見人影，放軟手腳，他只是take，我一直give，我也累了，反正這樣結束不就是weekend少了人陪而已，擁有和失去的分別根本不大！

這段感情有太多的「若無其事」，無論是被長期冷待、忽略，我都是裝作沒事，不敢說不敢講，以為控制了情緒，自行消化難過的想法、努力把自己做好，不要求他些甚麼、不因心裏不高興而說出不好的話、不跟他吵架，不影響彼此感情便是最好的做法。以為用較成熟的方法處理，便能有個好結果，怎知道，壞人就是不會領情，他們只會把對方的好和付出，視作理所當然。到頭來，這段感情中有著過多的壓抑，不只是失望和難過，更是失去了自己。

會感到委屈的就不是一段適合的感情，分手的一刻我呼了口氣，感受到前所未有的放鬆。我相信，只要勇敢地跟爛人爛事說再見，一定能有新的開始吧！