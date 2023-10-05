吃過中秋月餅，代表著由中秋過度到深秋！不說不知，其實秋天是性事旺季！為甚麼？原來秋天男士精子質量最好，有兩個月份更是生BB絕佳時機！對比起夏天單薄的衣著，女生在秋冬穿厚裝反而更能惹人遐想，在男生眼中吸引力大增！秋冬也容易出Pool？全因Cuffing Season效應？究竟甚麼是Cuffing Season？倘若已有伴侶的，秋天床事也大有注意點！除了完事要注意保暖，不要忘記秋燥對男對女都有影響！想知點可以令性事更如意，即聽專家分享秋天性事的各種迷思！

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video Editing／Crystal Kwok