當拍拖已一段時間，兩人的關係或會因為習慣、沒新意，而轉趨平淡。然而平淡與冷淡全然不同，友人近月與男友的關係存在暗湧，除了他漸漸對她失去耐性，態度亦轉趨冷淡，看情況仔細分析，該不是因為感情變淡，而是「他確實沒那麼愛她」！

#1 態度漸趨冷淡，維持零交流

關係親密的情侶幾乎是無話不談，而話沒多半句的，顯然是關係欠佳。在平常日子，沒有日見夜見的兩人，可有固定的聯絡，傳短訊或講電話？也許已習慣了彼此的存在，他漸漸的對她已無話可說，沒有固定聊天，連生活鎖事都不願意多講！好了，他未必會機不離手，那麼見面時情況可有好轉，有足夠的溝通和交流麼？他們就是連面對面時都依然dead air，無論她多積極、熱絡地開展話題，他皆一臉冷淡，一句起兩句止。這有夠明顯吧，不只是感情變淡，而是他已沒打算了解她的日常，是對她失去興趣！

#2 經常有意無意地失聯，不見影蹤

時間都很寶貴，我們都只願意為值得的人花上時間，而這也是衡量對方用心程度的一個重要指標。要是對方總是有意無意地失聯、已讀不回，不接聽電話，總是找不著人，他能有多在意她？她的男友就是此等「慣性失蹤犯」，平常隔數小時或一整天都不應機，而每次她都只能被動地等他終於出現！他固然是有備而來，每次都能搬出不同借口，例如沒留意電話、手機無電、睡覺一整天……。她心裏是很不高興，但為了維持關係，都得繼續自欺欺人！然而誰都心知肚明吧，當一個人心裏有她，會樂意為她多花時間，即使再忙，哪怕只有一時半刻都會想起她，想找她，簡單回覆一個message，用不了多少時間，只是肯不肯而已。

#3 直接冷待，朋友都比她重要

對待朋友和女友，可會有分別？雖說友情與愛情不是二選一，但身為女友也該受到對方的重視，能獲得較多的關愛和陪伴吧。而她呢，在這段關係中，一直身在有如後備的位置，總是排在他一班老死或酒肉朋友之後。他有時間皆會預留與朋友聚會，而剩餘的時間、排好自己的schedule後，才看看有沒有空檔與她見個面，吃個飯。即使是所謂的約會，他都依然木口木面，不苟言笑地冷待她，心情欠佳時更會對她黑著面，吵吵鬧鬧，與平時對著朋友，懂得說笑，和藹可親的模樣，可真截然不同，也許他想借故鬧分手？！

表面證供是有多明顯，她也許心底或多或少都明白，只是不願意面對吧。其實何必多想，他的每個冷淡行為就是最直接的答案了！