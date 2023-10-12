過往與大家探討過不同的男女關係、情趣和身體界線等主題，今天我們請來特別嘉賓，大談美的新準則！在你眼中，怎樣才為之「美」？要身材夠瘦、眼睛夠大、鼻子夠高才稱得上美嗎？正所謂「肥都可以好靚」，究竟肥妹怎樣看待自己？Body Positivity就是大家常說的Fat Pride嗎？今集請來大碼時裝店My Rules創辦人Gloria Tsui，與大家分享個人睇法！曾瘋狂減掉100磅的她，為何現在仍選擇當肥妹？她如何從自卑中重拾自我價值，自信爆燈示人？如何為肥胖客人解開心結？即睇她剖析心底話！

My Rules HK：https://myruleshk.com/

Readmore：

秋意漸濃愛意性慾更濃？點解秋天是「造人」高峰期？點解約會最好在秋天？甚麼是Cuffing Season？伴侶秋天性事要注意「保濕」！

中秋節講八月十五！蜜桃臀唔易有？美臀之標準公開！性感健康腰臀黃金比例係XX！為擁有美臀超模明星可以去到幾盡？

Credits

Photograph／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Celia Li

Video Editing／Crystal Kwok