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16/10/2023

怕丈夫出軌把他榨乾就對了！主動增加性事頻率，能防止對方不忠嗎？

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    「我在網路上看到一句說話：如果怕男人出軌，把他榨乾就對了，這樣他就沒力氣找其他女人。」已婚六年的她問：「這說話可信嗎？」

 

    透過頻密性行為防止男人出軌，是以男人性慾周期作為基礎，指進行了性行為後，男人會出現一段「不應期」(有人稱為「聖人模式」)，對性會沒有反應。但每個男人的「不應期」並不一樣，可以由數小時至數周，視乎他的年齡、身體及情緒狀況等因素影響，沒有絕對標準。但如果你相信人是感情動物，生理狀況絕對不是親密關係的唯一考慮因素。

 

    「你擔心丈夫有不忠的可能？」我嘗試推敲她的想法。

 

    「他轉了工作，需要經常往返內地，雖然他說中港兩地交通很方便，會盡量即日來回，但仍然有朋友嚷我要多留意他，指我們結婚六年，要小心七年之癢，所以我有點擔心他會否……」她開始道出內心忐忑。

 

    帶著忐忑心情，近來她開始主動提出性行為，增加做愛次數。

 

    「可能丈夫也察覺到我有轉變，有一晚他問我：是不是發生了甚麼事情？我沒有回應他，只轉移視線道：你不喜歡嗎？」她的心理帶動了性行為轉變，也帶來她的隱瞞和迴避。

 

    「性行為次數多了，對你的做愛感覺有甚麼影響？做愛頻率增加，你的擔憂有否減少？」我希望她對自己的轉變作個檢視。

 

　　「現時，內心經常盤算著他上廣州的時間，然後會做好計劃和心理準備，之前一晚就跟他做。起初感覺還可以，但漸漸覺得有種為做而做的感覺；以前雖然次數較少，但感覺和投入感更好。雖然做愛次數多了，但不知是否因為多了擔心，猜疑也多了。試過有一次他由內地回來，我竟然去嗅他的衣服有沒有女人留下的氣味。」對自己的行為，她覺得有點匪夷所思，也感到厭惡。

 

　　在性行為上榨乾丈夫令他不出軌，這方法是否可行，她始終未有答案，卻已未睹其利，已見其弊。

 

　　輔導學上有一句說話：Problem is not the problem, adjustment is the problem。他倆的需要，是要一起面對和適應丈夫轉工後的生活轉變。跨過這一步，他們才可以走得更遠。

 

　　性，不只是兩腿間的事，也不會幫你解決關係上的疑惑。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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