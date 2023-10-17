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17/10/2023

拍拖放閃 | 社交平台頻頻放閃、高調說愛？拍拖拍得高調，分手時只會更惹人注目！

#兩性關係 #分手 #拍拖 #放閃 #戀愛 #兩性 #感情 #Love Philosophy
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　　「呢個年紀又再經歷失去……」看著他社交平台上最新的post，熟悉他的朋友早已見怪不怪，甚至興高采烈地討論：

 

　　「Wow，佢又失戀喎！」

 

　　「咁睇似畀女飛呀！」

 

　　「前排先放閃放得好開心㗎，又玩完！」

 

　　大家隨口地嘲笑，是平時被他長期放閃閃瞎了，現在他失戀，終於令人不禁大呼一口氣，嘿！

 

　　就在早前，他才在IG發表愛的宣言「當遇到你，我就知道你係我一直要搵嘅未來老婆。Thank you for coming to my life, I love you.」，還伴隨一連串親暱的合照，有齊坐在大腿上、頭貼頭、嘴對嘴、擁吻的照片，真是何其恩愛甜蜜，閃傻大家了。誰不知，戀情那麼快又破局！

 

　　他這個人嘛，每次拍拖都是異常高調，熱衷在社交平台大肆張揚、盡show恩愛，誓要讓人掌握他的感情狀況。他總是一而再再而三的宣示戀情，強烈放閃，跟他不熟的朋友只看post都會數到他有過多少段戀情、交過多少個女友，甚麼時候開始、曬命、分手，嘿。這次失戀該是他近年的第4次了，狂閃過後又很快炒車，每次也說遇上the one，然後又再一次分手收場，每段戀情只是數月或一年貨仔，讓人暗笑不已！

 

　　熟知他脾性的我們，深知他有強烈的分享症，下一段戀情還是會繼續猛烈放閃，再接再厲，歷久不衰，讓人佩服呀！我固然是他社交平台的「花生友」，即使和他無甚聯絡，卻一直了解他各段感情的進度，每次戀情start，大家都會加一句「睇下幾時end」，哈！

 

　　我著實不太理解，戀情進程是有需要公諸於世麼？是要這樣才能突顯自己有拖拍，還是要透過各位的網絡見證，才證明自己有多幸福？

 

　　把感情事的細節和進度在網上公開，在一起時，閃盡各位朋友，讓人人等睇戲，分手時，更是弄得街知巷聞，連跟他不熟悉的朋友，都有盡他多年來的戀愛情報，花生灑滿地呀！

 

 

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