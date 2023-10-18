W是我的中學同學，年輕時期的我們沒太多交集，成為熟朋友全憑十多年後的一次reunion飯局，席間大家都在抱怨歲月不饒人，她卻奇怪我的暗瘡肌怎麼變得平滑，而不諳化妝的我也被W的亮麗妝容吸引住。

因為愛美，我們之間有說不完的話題。不同的是，我努力保養，看見膚質狀態好，心情也自然變更好，我為的全然是我自己；而W的心態，多半都是想留住男友，她會為一句讚美樂上半天，但其餘的時間都在焦慮中度過，久而久之，也就開始迷失自我。

W的心魔，是由大學時期累積的。

當時她跟已有戀人的師兄不斷糾纏著，整整三年，她一直以為師兄會為了她而跟女友分手，但師兄卻說女友太美太優秀，他沒法子放棄。於是W趕緊進步，瘦身、美白、化妝…… 她甚至開始模仿情敵的衣著穿搭，務求將師兄一把搶過來。最終，她並沒有成功，大概對師兄來說，她只是替身一般的存在。

其後三數個短促交往過的男友，想當初都是被W的外表所吸引，而後來他們亦相繼因為迷上了別的女人而離開。

怎麼辦？她以為只要變更美，男友便不會輕易變心，於是不惜把大量金錢花在醫學美容、微整形、健身課程等等，卻又被當時的男友嫌棄美得太過人工化，也接受不了她把金錢浪擲在不必要的地方。在男方眼中，自自然然沒甚麼不好，反正每個人都要面對衰老。

分手後，這位前度交了一個樸實平凡的新女友，W說她無法理解這男人的口味怎麼變得如此快，「如果這樣就足以取悅他？我當初為何要那麼著緊去變美變精緻？」W失笑了。

W是典型「女為悅己者容」的例子，她的快樂來自男友的讚許認同，卻放不下與其他女人較勁的心理。今天我穿的比較好看，隔天她的髮型弄得比我的好；怎麼她的眉經常畫得高低不對稱，我素顏時的臉色不知何解變得暗沉蠟黃……

告訴你，純粹討好自己的話，打扮這件事會變得有趣自在。男人那麼多，我們總不可能勞役自己去迎合每個人的心意，但當你把焦點放回自己身上，尋回自信的你，自然會吸引到喜歡你這類型的人。

真的，不是每個男人都喜歡精緻女生，他們可能會用眼睛去欣賞一個女人的美貌，但需要擁有嗎？他們可能寧願選擇貼地的、無負擔的、簡單而整潔的伴侶。男人可以隨時捏她的臉頰，而不必擔心弄花她的底妝，也可以隨時親一口，而毋須害怕自己的嘴邊也沾到唇膏。

畢竟，外在的美麗不可能維持一輩子，我們的心最後還是會選擇安放在最舒服自然的位置。

滿街都是一雙一對的平凡人，他們總有值得被愛的地方，也總有方法與匹配的人邂逅。繼續做個精緻女生當然沒差，但前提是要先取悅自己，而不是勉強把自己搓成對方喜歡的形狀。