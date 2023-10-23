近年我有一個並不科學化的觀察：離婚人士的婚齡，兩極化的情況愈來愈多。兩極化，是指年輕初婚夫婦及金齡夫婦（50 - 65歲）。

有一位結婚三年、未到30歲的女士曾經對我說：「既然發現選擇錯了，何不早點作個了斷！女人年過30，market value就會下降，還趁年輕，要把握機會找另一個更適合自己的。」當然她沒有具體方法和把握，找到的下一個會比現在這一個更好。

「有沒有跟對方商討過修補關係？」我問她。

「如果修補後發現問題不能改善，卻又蹉跎多幾年時間，那時豈非更糟。」她以投資口吻指，既然不清楚前景和回報，理應斬倉止蝕。

如果盡早離婚，是想給自己多點時間找個新伴侶，那麼人過半百、結婚近30年才考慮離婚，找的又是甚麼？

輔導室內的她，年近60，近一、兩年對離婚的念頭愈來愈強，也曾向兩個女兒提及過離婚的想法。

「朋友對我說：你捱下忍下都過了近30年，為何現在不再忍下去？你現在離婚，會不會有點可惜？已經過了大半世，難道不可以睜隻眼閉隻眼的度過餘下日子？」朋友對她的離婚念頭有種詫異的感覺。

「難道離婚的唯一目的，是要找另一個伴侶，否則就不應該是一個選項？」她有點不服氣的說。

「以前兩個女兒年紀還少，我真的不知道離婚對他們可有甚麼影響？現在他們都已為人妻，能力與成熟度跟兒時不同，我該可放心。」她鏗鏘有力的說：「如果以前的選擇是為了他們，現在的選擇就是為了我自己。除了婚姻，人生仍然有很多有價值的東西，如果不趁自己仍有時間去探索，給自己多些體會和經歷，不是更可惜嗎？」

回望以前留在婚姻，即使與丈夫關係名存實亡，她仍然覺得心安理得；現在想離開，卻有點雀躍可以忠於自己的感情和感覺。她認為如果忍受了那麼多年仍然想分開，不會是一個衝動決定。婚姻滋味如何，如人飲水，冷暖自知，或許沒有人比她更明白自己的狀況。

兩位女士，同樣想離婚，味道全不一樣。